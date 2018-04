¿cuáles son las probabilidades de que Perú clasifique a octavos de final?

A menos de 50 días para el debut de Perú en el Mundial, las estadísticas empiezan a jugar su partido. El primer objetivo de nuestra selección es clasificar a octavos de final, pero ¿cuáles son las posibilidades de la blanquirroja en el Grupo C?

El próximo 16 de junio empieza la ruta mundialista de Perú. Nuestro reto es superar el difícil Grupo C, donde nos esperan partidos decisivos ante Dinamarca, Francia y Australia. Pero no son nuestros únicos rivales: las estadísticas también nos juegan en contra según las casas de apuestas deportivas.

En busca de dar la sorpresa

“Hoy las probabilidades de Perú de pasar a octavos son del 14%. Nos superan Francia con una probabilidad del 45% y Dinamarca con 29%. Tenemos ventaja sobre Australia con 12%”, revela Antonio Salord, Gerente de Producto de ApuestaTotal.com. Las casas de apuestas calculan las probabilidades de cada selección en función a las cuotas; a su vez las cuotas se calculan en función a diversos factores como: la posición del país en el ranking FIFA, los últimos resultados logrados, jugadores estrella habilitados para el encuentro, entre otros. Lógicamente, a menor posibilidad tenemos una cuota más alta.

“Sin embargo, las Clasificatorias ya demostraron que Perú sabe darle la vuelta a la estadísticas, como sucedió con Paraguay en Asunción (1-4), Ecuador en Quito (1-2), y contra Argentina en Buenos Aires (0-0). Estos partidos hicieron ganar a miles de hinchas que se la jugaron por la selección. El peruano siempre apuesta por Perú, así tenga al campeón mundial en frente. El primer encuentro ante Dinamarca será clave para cambiar las estadísticas a nuestro favor”, agrega el especialista.

¿Una triple victoria de Perú?

Por supuesto, el escenario soñado por todos es que Perú consiga ganar sus tres partidos en la fase de grupos y clasifique como líder. Si algún hincha se anima a apostar por las victorias de Perú ante Dinamarca, Francia y Australia, su jugada se multiplicaría por 54. Es decir, con 10 soles podría ganar 540. Cabe mencionar que una clasificación de Perú como líder de grupo paga 11 veces sobre la apuesta realizada.

Perú jugará contra Dinamarca el 16 de junio (11 a.m. en el Estadio Mordovia de Saransk), contra Francia el 21 de junio (7 a.m. en el Estadio Central de Ekaterimburgo) y contra Australia el 26 de junio (9 a.m. en el Estadio Olímpico de Sochi). ¡A cruzar los dedos y apoyar a la blanquirroja!

