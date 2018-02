Cruz del Sur inaugura nueva ruta Chiclayo – Chachapoyas

Usuarios podrán disfrutar del nuevo servicio a una de las zonas con los más hermosos paisajes y una riqueza histórica incomparable.

CRUZ DEL SUR, empresa líder en el transporte de pasajeros, dará inicio desde el próximo viernes 23 de febrero a una nueva ruta que unirá a través de salidas diarias dos importantes ciudades como Chiclayo y Chachapoyas, con lo cual se busca contribuir al crecimiento del turismo en el nor – oriente del Perú.

En ese sentido, Luis Ramírez, gerente general de CRUZ DEL SUR expresó su gran expectativa por el pronto comienzo de operaciones de este nuevo destino. “Esta ruta se suma a los maravillosos lugares a los que llegamos y estamos seguros que elevará el estándar de calidad en una zona muy valorada por los visitantes nacionales y extranjeros como lo es el nor – oriente de nuestro país, que posee una serie de atractivos turísticos”, indicó Ramírez.

El usuario de CRUZ DEL SUR tendrá a su disposición viajes diarios a las 8:00 de la noche partiendo de la ciudad de Chiclayo hacia Chachapoyas, así como de retorno (Chachapoyas – Chiclayo). Los precios de los pasajes van desde S/29 en el servicio Cruzero Evolution, que cuenta con asientos sofá cama con un ángulo de reclinación de 160º (en el primer piso), y semi cama con un ángulo de reclinación de 130º (segundo piso), pantallas individuales y selección de alimentos de acuerdo al horario.

Chachapoyas es considerada la ciudad más importante del departamento de Amazonas. Uno de sus principales atractivos es el sitio arqueológico de Kuélap, fortaleza pre-inca construida en la cima de la montaña de la ceja de selva peruana.

Cuenta desde marzo del año pasado con un teleférico que permite descubrir y apreciar toda la belleza de este hermoso monumento arqueológico, incrementándose así el flujo de turistas. A su vez, recientemente el diario estadounidense The New York Times consideró a Kuélap como uno de los 52 mejores lugares para visitar este 2018, un motivo más para no perderse la experiencia de disfrutar esta nueva ruta que ofrece CRUZ DEL SUR con el mejor servicio en el transporte de pasajeros.

Los pasajes en CRUZ DEL SUR se pueden adquirir en las agencias autorizadas, el terminal de Javier Prado y Chachapoyas Jirón Unión 330, a través de su web

www.cruzdelsur.com.pe, su APP para smartphones, Fonobús: (01) 311-5050 y en sus más de 1500 canales de venta: agentes de BBVA.

