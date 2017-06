Cries From Syria estrena el lunes 26 de junio por HBO

El impactante documental original, Cries from Syria, estrena el próximo lunes 26 de junio a las 8 p.m. en América Latina, exclusivamente por HBO. La cinta hace un relato importante de la crisis humanitaria en el país y de la guerra civil que lo asola desde hace cinco años.

Con filmaciones de escenas de guerra obtenidas por activistas y periodistas locales, imágenes y relatos devastadores de líderes revolucionarios y ciudadanos comunes, muchos de los testimonios vistos en Cries of Syria describen atrocidades indescriptibles que cuentan la historia de un pueblo que, pese al enorme sufrimiento, nunca perdió la esperanza de tener un futuro mejor.

