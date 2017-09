Crecen agroexportaciones a Indonesia

La economía de Indonesia crece año a año por lo que no debe extrañar que las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) también presenten cifras positivas, es así que en el primer semestre del año sumaron US$ 9 millones 381 mil, logrando un crecimiento de 261%, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según cifras del Sistema de Inteligencia ADEX Data Trade, el subsector agropecuario-agroindustrial concentra el 52.4% de los envíos totales a ese destino. Sus principales partidas fueron la uva y el cacao. Otros que resaltaron fueron base para bebidas, jugos cítricos, granos andinos como la quinua y chía, también la granada y tomates en conserva.

El Director de la Oficina Comercial de Perú en Indonesia OCEX Jakarta, Juan Carlos Valdivia, detalló que aunque por el momento no existe un acuerdo comercial Perú-Indonesia, las oportunidades de negocio son diversas. “En las frutas frescas, por ejemplo, tenemos gran ventaja por el clima de la costa que debemos aprovechar. Eso nos hace más competitivos”, dijo.

En la conferencia ‘Mercado de alimentos en Indonesia’ realizada por el gremio exportador, Valdivia precisó que Perú podría despachar al mercado asiático productos frescos y procesados, chocolate y otros de origen hidrobiológico, además de accesorios para damas, artesanía, sandalias de cuero y maquinarias para minería.

Valdivia comentó sobre la principal plataforma para el sector de alimentos en Indonesia: la feria SIAL Interfood, la misma que se realizará en Jakarta del 22 al 25 de noviembre para promover alimentos agrarios en todas sus presentaciones y productos de pesca. La participación de los empresarios será en el ‘Pabellón Perú’, que no solo estará en la feria SIAL Interfood 2017, sino también en la FHC China.

En el 2016 los envíos peruanos del sector agrario a ese destino sumaron alrededor de US$ 13 millones 827 mil. Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., Agrícola Challapampa S.A.C., El Pedregal S.A. y Sumaqao S.A.C. y Agrícola Las Marías S.A.C. fueron las principales empresas exportadoras.

