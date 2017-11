Crazy Diamond y the yes ensamble

Presentando los mejores temas de Pink Floyd

Crazy Diamond es la banda que rinde tributo a los legendarios Pink Floyd, formada por Chavo Alva (bajo), Alfredo Coronado (voz), Max De La Rosa (teclados), Aldo Galeazzi (saxo y guitarra), Andre Landavere (teclados), Leslie Lembcke (guitarra) y Juan d Auriol (batería), acompañados de The Yes Ensemble, serán encargados de revivir las canciones del álbum “The Dark Side of the Moon” y otros temas clásicos como “Comfortably Numb”. La cita es este jueves 16 a las 9:30 p.m. en el Gourmet Lounge Cocodrilo Verde.

Canciones icónica de Pink Floyd como “Run like hell” serán las protagonistas de la noche, a cargo de estas grandes bandas que representan las mejores versiones de los temas de Pink Floyd.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del local (Calle Francisco de Paula Camino 225 Miraflores). Los interesados puedecn contactar directamente al Cocodrilo Verde al 444 2381 o adm@cocodriloverde.com . El precio cuesta 45 soles, consumo mínimo S/.30.00.

