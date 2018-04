Costo de metro cuadrado en Lima subió 8% de marzo del 2017 a marzo del 2018

El costo del m2 en Lima, ocupa el séptimo lugar en el estudio del Relevamiento Inmobiliario de América Latina 2018, escalando una posición respecto al año anterior.

El informe ´Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL)-Navent (Adondevivir) compara el precio promedio del m² en Miraflores, La Molina,San Isidro y Santiago de Surco, que asciende a US$2,000, con distritos de similares características en 15 ciudades de 10 países de la región.

El metro cuadrado en América Latina sube 6,9% en dólares y 4,4% en moneda local real en el año.Las ciudades que registraron el metro cuadrado más caro fueron Río de Janeiro (US $3.663), Santiago de Chile (US$ 3.303), Buenos Aires (US$3.059) y Montevideo (US$3.000), mientras que Caracas, Quito, Guadalajara y Bogotá son los más baratos.

El estudio del Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL) realizado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina en conjunto con Navent (Adondevivir), propietario de portales inmobiliarios en 7 países de la región (Argentina, Brasil, México, Perú, Ecuador, Venezuela y Panamá), dio a conocer, por segundo año consecutivo, cuál es el costo del metro cuadrado promedio en distritos de las principales ciudades de América Latina.

En ese sentido, Lima obtuvo el 7mo lugar en el costo del m2 con US$2,000, lo cual representa un incremento de 8% en comparación con el año 2017 (de marzo 2017 a marzo 2018), cuando el precio del m2 se calculó en US$ 1,845. Esto considerando el valor del costo del m² en distritos más tradicionales de Lima como Miraflores, La Molina,San Isidro y Santiago de Surco. Además, vale la pena destacar que el costo por m2 en Lima, se encuentra por encima de la media de todos los países evaluados.

Las ciudades de la región que registraron el metro cuadrado más caro fueron: Río de Janeiro (US $3.663), Santiago de Chile (US$ 3.303), Buenos Aires (US$3.059) y Montevideo (US$3.000). Mientras que los países con el m2 más económico, destacaron: Caracas (US$ 518), Quito (US$ 1.363), Guadalajara (US$1.409) y Bogotá (US$ 1.464).

“Los resultados del estudio proveen información muy importante para el seguimiento del mercado inmobiliario, lo cual es útil para las familias, para el sistema financiero y para analizar las economías de la región, indicó Hernán de Ponti, gerente general de Navent en Perú, quien además enfatizó que en el Perú las búsquedas de vivienda se han duplicado.

El siguiente gráfico muestra el precio del metro cuadrado en cada ciudad

PRECIO EN DÓLARES POR METRO CUADRADO

Resultados a Marzo en dólares Ciudad Precio Rio de Janeiro, Brasil $ 3,663 Santiago de Chile $ 3,303 Buenos Aires, Argentina $ 3,059 Montevideo, Uruguay 3,000 San Pablo, Brasil 2,523 Ciudad de México, México 2,519 Lima, Perú 2,000 Ciudad de Panamá, Panamá 1,916 Rosario, Argentina 1,779 Córdoba, Argentina 1,746 Monterrey, México 1,519 Bogotá, Colombia 1,464 Guadalajara, México 1,409 Quito, Ecuador 1,363 Caracas, Venezuela 518 Promedio (sin Venezuela) * $ 2,233

