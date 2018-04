La Corte Suprema de Justicia acaba de negar la posibilidad de que Seuxis Hernández Solarte o Jesús Santrich quede en libertad. El alto tribunal rechazó el recurso de habeas corpus que había presentado su defensa, argumentando supuestas irregularidades en su detención con fines de extradición hacia los Estados Unidos. El argumento principal es que no hubo vicios en el procedimiento adelantado por la Fiscalía General de la Nación el pasado 9 de abril.

La decisión la tomó el magistrado de la Sala de Civil, Octavio Augusto Tejeiro Duque. “Ninguna anomalía emerge de la ‘aprehensión’ censurada en virtud de la Cooperación Internacional de que trata el artículo 484 del Código de Procedimiento Penal, resultando claro que, el ente acusador sí tiene atribución para ejecutar directrices de talla supranacional, como la aquí aludida”, dice el fallo.

Para la Corte Suprema, la privación de la libertad de Santrich no se ha prolongado ilícitamente. ¿La razón? Que, de acuerdo con la ley, “la persona reclamada será puesta en libertad incondicional si dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere formalizado la petición de extradición (…) En breve se advierte que desde la ‘captura’ acaecida el 9 de abril hasta la presente fecha no han transcurrido los 60 días a que se refiere la norma”, dijo la Corte.

La defensa de Hernández Solarte argumentaba que la detención fue irregular porque era la Jurisdicción Especial para la Paz la competente en su caso y no la Fiscalía, ya que este se había sometido a esa justicia. El habeas corpus había sido rechazado por el Tribunal Superior de Bogotá el domingo pasado. En esa decisión se indicó que la Fiscalía sí tiene la potestad para llevar este caso y que no era posible remitirlo a la JEP porque todavía no estaba en marcha el trámite de extradición.

Santrich está en huelga de hambre desde su detención. Hernández Olarte es solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos federales de narcóticos. Fue detenido junto Armando Gómez, alias el Doctor; el abogado Fabio Younes Arboleda, quien ya solicitó una extradición exprés; y Marlon Marín, quien ahora se convirtió en colaborador de la justicia de Estados Unidos.

(Fuente: Nodal)

