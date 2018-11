Coro arpergio en el festival de coros del ICPNA

El coro Arpegio participará como otros años en la 21va Edición del Festival de Coros del ICPNA, evento que acoge a prestigiosos coros de nuestra ciudad dando el marco al cierre de las actividades 2018 de este reconocido espacio cultural. El concierto se realizará el miércoles 12 de diciembre, a las 08:00 PM, en el auditorio del ICPNA Miraflores (Av. Angamos 160, esquina con Av. Arequipa)

Arpegio, con más de 15 cantantes en escena, busca darle el toque moderno al festival, ofreciendo un repertorio de música popular en castellano y en inglés, además de algunas canciones alusivas a la Navidad. El repertorio para esa noche, incluye temas como: Medley de Navidad en versión de Pentatonix, Zapata Se Queda de Lila Downs, Mary Did You Know, Recuérdame de la película “Coco”, Feliz Navidad, entre otros.

Con 22 años de trayectoria musical, el coro Arpegio ha participado en festivales corales y musicales en Lima, Arequipa, Washington y Nueva York. Además, cuenta con dos producciones discográficas: “Perú a Voces” y “Navidad a Voces”, con el cual obtuvieron un Disco de Platino.

Recientemente el coro Arpegio pasó el casting, entre otras agrupaciones corales femeninas, para ser parte de la campaña de Navidad del supermercado Tottus con un primer comercial que se lanzó el 15 de noviembre. En el comercial representan al coro de las mamás de Tottus, con un mensaje vinculado al empoderamiento de la mujer. (Link comercial Tottus: https://youtu.be/x9FdxT5yDas)

En sólo unos pocos días el comercial alcanzó 182,000 reproducciones en Facebook y 235,000 en Youtube. La canción es un tradicional villancico británico titulado “Carol of the Bells”, al cual Tottus adaptó la letra. Las voces han sido grabadas por las cantantes del Coro. Para la filmación del comercial participaron 30 cantantes y su directora Mónica Gastelumendi.

Mónica Gastelumendi. Cantante, directora, arreglista y educadora musical, con un Master en Jazz de la Universidad del Norte de Texas, es fundadora y directora actual de Arpegio. También es miembro de la plana docente de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Católica del Perú. Su trabajo en el mundo de la música ha sido destacado por prestigiosos medios de prensa nacionales e internacionales, como la cadena Univisión y la revista de jazz “Downbeat”.

