Corah erradica casi cuatro mil hectáreas de hoja de coca ilegal en 36 días

La Policía Nacional destruyó, además, 15 laboratorios de pasta básica de cocaína (PBC).

El Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah), con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), erradicó 3989 hectáreas de hoja de coca ilegal en los ejes operacionales de Aguaytía (Ucayali), Santa Lucía (San Martín) y Ciudad Constitución (Pasco).

La destrucción de los cultivos ilegales se realizó del 1 del febrero al 8 de marzo en el marco del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero 2018 proyectado en la Estrategia Nacional de Lucha contras las Drogas.

Las zonas intervenidas fueron los ejes operacionales de Santa Lucía – Tocache, donde se erradicaron 1684.44 has; Ciudad Constitución, 2063.05 has, y Aguaytía – Padre Abad, 243.23 has.

Cabe indicar que durante el desarrollo de las operaciones de erradicación, los agentes policiales que apoyan las operaciones del Proyecto Especial Corah detectaron y destruyeron 15 laboratorios de pasta básica de cocaína (PBC). Tres de los laboratorios fueron destruidos en Padre Abad (Ucayali) y 12 en Ciudad Constitución (Pasco).

Los grupos de trabajo del Proyecto Especial Corah operan con el apoyo de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y de la Dirección de Aviación Policial.

