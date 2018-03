El Congresista de Frente Amplio, Humberto Morales, acompañado por el regidor de Quinua, Juan Contreras entregó documentación al Director Ejecutivo del Plan Copesco, José Vidal, el cual contiene las denuncias de las presuntas irregularidades contra los trabajadores del Consorcio M&M, de la obra “Mejoramiento del servicio turístico en Quinua, provincia de Huamanga, región Ayacucho,

“Nos hemos reunido esta mañana para que tomen cartas en el asunto sobre estas presuntas irregularidades y despidos arbitrarios en contra de los trabajadores del Consorcio M&M”, añadió el parlamentario a su salida de la reunión.

“Lamentamos que no se respeten los derechos de los trabajadores, los contratistas no están cumpliendo con los pagos, abunda el maltrato psicológico; este tipo de modalidad de contratos deben ser retirados”, precisó Humberto Morales tras señalar que cuando acudió al lugar de trabajo en Quinua, durante la semana de representación, no había nadie quien le explicara los avances de la obra.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Copesco se comprometió en revisar todo el expediente sobre la denuncia de los trabajadores, presentada esta mañana. Así también sostuvo que en los próximos días convocará al representante legal para que realice un informe sobre estos acontecimientos.

Asimismo, se dio a conocer que Copesco enviará a un especialista social a fin de corroborar in situ la situación de abuso que se comete contra los trabajadores. “La gente trabaja 13 horas diarias de lunes a domingo, ya se ofició para que SUNAFIL intervenga”, añadió el congresista, también representante por Ayacucho.

Por otro lado, el parlamentario sostuvo que el plan Copesco también ha informado que está interviniendo en el Santuario de Histórico de la Pampa de Ayacucho, entre ellos la restauración del Obelisco y otros.

En otro momento, Humberto Morales sostuvo que estará atento a los resultados que emitan el Plan Copesco y el Sunafil. “Esperamos pronta respuesta de estas instituciones”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...