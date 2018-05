Contraloría recomienda dotar de mayor transparencia al proceso de negociación directa

De los contratos de hidrocarburos

La Contraloría General recomendó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) mejorar la regulación para el proceso de contratación de exploración y explotación de hidrocarburos que se realizan en el país, para incorporar la facultad de negociación directa que contempla la norma vigente, principios de transparencia, legalidad, predictibilidad y publicidad.

Así lo manifestó el Contralor General Nelson Shack Yalta durante la sesión conjunta de las Comisiones de Energía y Minas, y Producción, del Congreso de la República, a la cual acudió para exponer sobre los resultados de dos controles simultáneos a la aprobación de los Decretos Supremos N° 06 al 10-2018-EM, que adjudicó a la empresa Tullow Perú Limited los lotes petroleros 64, 65, 66, 67 y 68, ubicados en la costa norte del país.

Informó que los controles simultáneos al MEM y a Perúpetro fue para determinar si las solicitudes de expedición de los decretos supremos se tramitaron conforme a la normativa vigente y verificar el cumplimiento de procedimientos y requisitos legales en el proceso de calificación y negociación para la contratación de dichos lotes, respectivamente.

Al respecto, señaló que la aprobación de los decretos supremos se realizó conforme a la normativa legal vigente y no representan un riesgo significativo. Anotó que en este caso no se realizó una auditoría debido a que los contratos aún no se han suscrito ni mucho menos ejecutado.

Mejorar regulación

Sin embargo, el Contralor General advirtió que en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (D.S. 042-2005-EM) se otorga un alto grado de discrecionalidad a los funcionarios de Perúpetro S.A. para negociar los contratos de hidrocarburos, hecho que podría mejorarse, como por ejemplo estableciendo parámetros para establecer cuándo debe ser por negociación directa o por convocatoria, fortaleciendo la

debida motivación con transparencia y rendición de cuentas en futuros proceso de contratación.

Otros aspectos advertidos por el control simultáneo es que Perúpetro debe contar en adelante con los Lineamientos de Capacidad Técnica Superior para futuros contratos, hecho que vienen superando; que la Gerencia de Promoción y Contratación emita opinión expresa sobre el cumplimiento de las políticas de contratación directa y convocatoria antes de derivar los expedientes a la Comisión Permanente de Calificación.

Asimismo, que se realizaron 27 eventos presenciales con la comunidad con una inadecuada planificación (invitaciones recibidas en el día, con poca antelación o sin cargo de notificación).

El Dato

Perupetro es la empresa estatal de derecho privado, que en representación del Estado Peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.

