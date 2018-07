Contraloría identifica perjuicio económico en obras del tramo 3 de la Variante de Uchumayo

Arequipa: Auditoría revela mayor pago de partidas, expediente técnico incompleto, gastos adicionales, entre otros aspectos

La Contraloría General identificó un perjuicio económico por más de 2 millones 800 mil soles en las obras de mejoramiento del tramo 3 de la carretera Variante de Uchumayo (entre el puente San Isidro y la Vía Evitamiento) que interconecta los distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado del Departamento de Arequipa.

Ese fue el resultado de la Auditoría de Cumplimiento que formuló cinco observaciones a la ejecución de la obra a cargo del Gobierno Regional de Arequipa (periodo del 3 de agosto del 2015 al 29 de diciembre del 2017) en las que se identificaron como presuntos responsables (civil, penal o administrativo) a 24 funcionarios y servidores públicos de la entidad regional.

La auditoría observó que el gobierno regional efectuó un mayor pago de partidas, para lo cual elevó el presupuesto vial con una actualización de costos que no correspondían. Se identificó, por ejemplo, que se incrementaron los costos de las partidas de “muro prefabricado” y de “pavimento de concreto”, sin sustento técnico, lo que representó un perjuicio económico de 2 millones 400 mil soles.

Deficiencias

Asimismo, se identificaron deficiencias en el expediente técnico, como la falta de un Estudio de Impacto Ambiental que garantice el inicio de las obras. En su lugar, la entidad regional, sin tener competencia para ello, aprobó un Estudio de Declaratoria de Impacto Ambiental que no correspondía. El documento tampoco contempló el Estudio de Interferencia referido a la solución técnica para la reubicación de tendidos eléctricos, sanitarios, de riego, entre otros que se encontraban en la vía a intervenir, ni el Estudio de Telecomunicaciones que permita el tendido y reubicación de redes.

Del mismo modo, el Gobierno Regional encargó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizar el proceso de selección del ejecutor y supervisor de obra, con un sustento incompleto en lo referido a la necesidad y viabilidad del encargo. Ello generó un gasto adicional superior a los 927 mil soles con el agravante que se convocó el proceso sin contar con la disponibilidad del terreno para la obra que era un requisito legal. La falta del terreno ocasionó la postergación del inicio de los trabajos por 262 días calendario.

Pago adelantado

Otra de las observaciones fue el pago adelantado de materiales por 19 millones 500 mil soles sin contar con la disponibilidad del terreno para iniciar la obra y sin haber designado al supervisor, como señala la normativa vigente. En su lugar se contrató a un inspector, que no correspondía. Esta situación generó un perjuicio económico por más de 363 mil soles que es el interés legal obtenido por el contratista.

La auditoría señala que hay afectación al servicio público al no haberse ejecutado la ampliación e interconexión del Puente Arrayanes, el mismo que debió incluirse en el proyecto del tramo 3 de la Variante de Uchumayo, toda vez que se ha generado discontinuidad del tránsito vehicular y el angostamiento de la variante en ese punto, de ocho a cuatro carriles.

Por último, se identificó el pago por trabajos que no correspondían a lo contratado que generó un perjuicio superior a los 138 mil soles, al evidenciarse que la partida de “concreto hidráulico” no utilizó la fibra de polipropileno cuyo costo era de 122 mil 500 soles, y al no haberse aplicado penalidades al supervisor por 16 mil 200 soles por su deficiente servicio.

Un aspecto relevante señalado en el informe de auditoría es la presencia de fisuración temprana en losas de concreto que afectarían la durabilidad de la vía Variante de Uchumayo, Tramo 3.

La Contraloría General ha puesto en conocimiento de la entidad regional los resultados de la presente auditoría. Asimismo, a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados como presuntos responsables.

El informe emitido sobre la Variante de Uchumayo, Tramo 3, fue notificado al Gobierno Regional de Arequipa el 4 de julio último y se encuentra disponible en nuestro portal web desde el martes 10 del presente mes. La ciudadanía, así como los medios de comunicación, tienen acceso al informe integral (http://lfweb.contraloria.gob.pe/BuscadorInformes/DocView.aspx?id=4791102) o el resumen ejecutivo (http://lfweb.contraloria.gob.pe/BuscadorInformes/DocView.aspx?id=4791108&cr=1) donde se evidencian los resultados de la mencionada acción de control.

El Dato:

La Variante de Uchumayo (5,2 Km) es la única vía de acceso a la ciudad de Arequipa desde la carretera Panamericana Sur. Las obras de mejoramiento se realizan desde el año 2015, en tres tramos. El primero fue culminado y auditado (se formularon observaciones a la compra de terrenos), el segundo está en proceso de ejecución. En el tramo 3 (1,5 Km), la inversión alcanza los 92 millones de soles con lo que se ejecutó el 75% de las obras, quedando un saldo de obra pendiente actualmente en ejecución por administración directa.

