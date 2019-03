Contraloría auditará Proyecto Especial Chinecas de Áncash

Por subasta de terrenos

También se auditará la construcción del Coliseo del distrito de Coishco.

Desde la provincia del Santa, en Áncash, el Contralor General Nelson Shack anunció la ejecución de una auditoría de cumplimiento por el caso de presuntas irregularidades observadas en la subasta pública de terrenos del Proyecto Especial Chinecas, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales de funcionarios públicos.

Así lo manifestó el Contralor General durante la última fecha de la jornada de supervisión del control gubernamental y traslado del despacho contralor en las provincias de Barranca (Lima), Huarmey, Casma y el Santa (Áncash), que se inició el martes 26 de marzo y culminó hoy.

Shack señaló que la auditoría se realiza luego de que el año pasado se notificara a los titulares del Proyecto Especial Chinecas y del Gobierno Regional Áncash, sobre riesgos identificados respecto a la legitimad del Consejo directivo del proyecto y la inadecuada preparación de la subasta de terrenos. Sin embargo, se continuó con el proceso de subasta con la venta de tres lotes a precios irrisorios, sin cautelar los intereses del Estado.

El Contralor manifestó que la subasta de lotes no está prohibido, pero que la competencia para autorizar este proceso –como lo advirtió la Contraloría General de la República mediante orientación de oficio- no era del Consejo Regional de Áncash, sino del Consejo Directivo del Proyecto Especial, el cual hasta la fecha no ha sido recompuesto de acuerdo a lo que señala la normativa vigente.

Coliseo de Coischo

Durante su jornada de supervisión en la provincia del Santa, Shack inspeccionó la obra del Coliseo Cerrado del distrito de Coishco, obra iniciada por el Gobierno Regional Áncash, a través de la Sub Región Pacífico, en el año 2010, con una inversión superior a los 5 millones 700 mil soles, y que se encuentra inconclusa desde hace siete años, con un avance aproximado de 90%.

Al respecto, anunció el inicio de una auditoría de cumplimiento a la ejecución de la mencionada obra, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales. Además de no estar concluida, se encuentra en estado de abandono, sin ningún tipo de resguardo ni cautela de su integridad, que ha permitido la presencia de basura y sustracción de los sanitarios, entre otros accesorios.

El Contralor anotó que esta es una de las obras emblemáticas de la región que podrían concluirse y ser puesta al servicio de la ciudadanía, con la aprobación del proyecto de ley de la Contraloría General que remitió al Congreso de la República, que propone un marco normativo excepcional para que las entidades del Estado reactiven obras paralizadas, específicamente las que tengan un avance superior al 80%, sin perjuicio que en paralelo se continúen procesos de arbitraje o de alguna controversia pendiente de solución.

Jornada en Huarmey, Casma y el Santa

En la región Áncash, durante la jornada de supervisión a las provincias de Huarmey, Casma y el Santa, el Contralor General se reunió con los Alcaldes Provinciales, Elmer Dueñas, Luis Alarcón y Roberto Briceño, respectivamente. En dichos encuentros, con la presencia de los regidores del Concejo Municipal, expuso el nuevo escenario del control gubernamental que se viene aplicando en el país.

En ese sentido, expuso cuatro temas puntuales, que son: la absorción del Órgano de Control Institucional (OCI) por parte de la Contraloría General; la próxima aplicación del nuevo modelo de control concurrente a la ejecución de obras, bienes y servicios que realizan las municipalidades; así como el fortalecimiento de las capacidades y mejora de conocimientos de las autoridades locales mediante una capacitación a cargo de la Escuela Nacional de Control.

Del mismo modo, se planteó a los Concejos Provinciales la posible adopción de la iniciativa de la Contraloría General para la presentación de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses, con la finalidad de prevenir casos de nepotismo, evitar la indebida contratación de parientes y los conflictos de interés propios de actividades comerciales.

En Huarmey, respecto al caso de obras públicas que no han sido entregadas por la gestión municipal provincial anterior, durante el proceso de transferencia, señaló que se realizará un operativo nacional para analizar esta situación no solo en Huarmey sino en todas las provincias. En caso se identifique que el proceso de transferencia no se hizo bien, se iniciarán auditorías para el deslinde de responsabilidades.

Asimismo, se iniciará la recopilación de información para el caso de un presunto desfalco de recursos públicos en la UGEL provincial y desplegar el servicio de control que corresponda. Respecto a reportes de obras de la Reconstrucción con Cambios (RCC) que tendrían deficiencias, informó que se cuenta con toda la información recopilada en el marco del control concurrente efectuado, y que en el siguiente cuatrimestre del año se efectuarán auditorías para los casos que correspondan.

Una situación similar se presentó en la provincia de Casma, donde los medios de comunicación han reportado casos de obras paralizadas, en el marco de la RCC, para lo cual se recopilará información a fin de determinar el servicio de control correspondiente.

Por último, el Contralor General anunció que continuará la próxima semana con las jornadas de supervisión y traslado del despacho contralor a otras provincias del país.

Me gusta: Me gusta Cargando...