Construyen 1,640 metros de defensa ribereña en el río Chillón

En el límite entre los distritos de Puente Piedra y San Martín de Porres

Obras de reforzamiento y prevención se ejecutan en la margen derecha del río Chillón, sector de Huertos de Chillón, en el límite de los distritos de Puente Piedra y San Martín de Porres.

En ese lugar obreros del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana levantan 1640 metros lineales de defensas ribereñas.

Se trata de un dique de tres niveles de gaviones, una técnica de ingeniería a través de la cual se rellenan con piedras del lugar cajas o cestas rectangulares de enrejado metálico o alambre, que sirven de protección.

“Eso nos ayudará a proteger los taludes sin ocupar el espacio del río, para que el agua pueda discurrir en una caja que permita su normal desenvolvimiento cuando crezca o disminuya su nivel, sin generar daño y protegiendo las viviendas y áreas agrícolas de los alrededores”, expresó la gerenta del Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, Fabiola Pasapera.

La funcionaria detalló que se ha dispuesto mayor número de maquinaria en la zona y se ha reducido los tiempos de mano de obra para acelerar la entrega de la obra.

“Hemos ganado 75 días a la obra, con lo cual podremos entregarla a la ciudadanía, totalmente culminada, al cierre del 20 de diciembre, esperando las crecidas con mayor seguridad para la ciudad de Lima”, refirió.

Trabajos de prevención

Agregó que se están culminando los trabajos de limpieza y descolmatación en otros tramos de las cuencas del río Chillón.

Recordó que ya se ha trabajado en la localidad de Huatocay, sector Puquio, en el distrito de Carabayllo, y en el margen izquierdo del río Rímac, al costado de casas y terrenos agrícolas de las asociaciones de vivienda Los Carrizales, Amancaes, Pariachi y La Espora, en el distrito de Ate Vitarte.

“Desde el 15 de enero, cuando cayó el primer huaico, hasta hoy, no hemos parado de atender de acuerdo a nuestras capacidades varios puntos de la ciudad. Aún no llega el presupuesto de reconstrucción para Lima Metropolitana. No se nos ha transferido ningún financiamiento para ningún tipo de servicio. Esto es esfuerzo de la Municipalidad de Lima, son nuestras obras”, puntualizó finalmente.

(Fuente: Andina)

