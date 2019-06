Consejos para reducir el estrés de manejar en medio del tráfico

Un estudio de la firma Arity demuestra que las personas pasan más tiempo manejando que de vacaciones. Aplicando 4 simples consejos se puede reducir considerablemente el estrés.

Es de conocimiento general que hoy en día pasamos más tiempo en el auto del que tenemos de vacaciones. Un estudio de tecnología de la firma Arity aseguró que los estadounidenses pasan 321 horas en el auto cada año, la mayoría de estos en los tramos desde y hacia el trabajo, mientras que solo tienen 120 horas de vacaciones.

Considerando este escenario, que -en mayor o menor medida- se replica en muchos países incluyendo Perú, y que los problemas de congestión vehicular no están desapareciendo, los especialistas de Ford comparten algunos tips para que estas horas en el auto sean menos estresantes y más positivas:

1. Escucha antes de volverte loco Parte de la razón por la que el tráfico es tan estresante, es por el tiempo perdido, por esto, escuchar un audiolibro o un podcast sirve para alivianar el aburrimiento y sentirte más productivo. Algunos de estos son muy interesantes, de hecho, tal vez te encuentres un día deseando el tráfico solo para escuchar un capítulo más.

Poner uno de tus playlist favoritos en tu auto, puede hacer que te sientas mejor. Por ejemplo, se ha comprobado que la música downbeat tiene un efecto suave en los conductores, con resultados positivos independientemente de si el cambio a música más tranquila fue abrupto o gradual. Los conductores que hicieron un cambio rápido a música fuerte mostraron mejoras psicológicas medibles, asegurando que se calmaron mucho más rápido y cometieron menos errores al volante.

2. Ten todo a la mano

Como pasamos cada vez más tiempo desplazándonos, es crucial que los vehículos estén diseñados para estar cómodos por los largos períodos de tiempo. Por ejemplo, Ford usa diseños centrados en las personas para ofrecer autos atractivos, cómodos e intuitivos. El sistema Ford SYNC®3, ofrece funciones ingeniosas como buscar direcciones a través de Waze con sincronía directa a la pantalla del vehículo, responder mensajes de texto solo con la voz, cambiar la configuración de la música y hagan llamadas telefónicas fácilmente sin quitar las manos del volante.

3. Utiliza a la tecnología como tu aliado Actualmente existen tecnologías de asistencia al conductor que están diseñadas para aliviar el estrés de la conducción urbana como el control de crucero adaptativo que permite establecer la velocidad deseada mediante controles ubicados en el volante, y mantenerla fija sin necesidad de presionar el acelerador, logrando un viaje más confortable; la asistencia de pre-colisión con detección de peatones que utiliza el radar y las cámaras delanteras para detectar peatones y aplicar los frenos de ser necesario; y la asistencia para estacionar Park Assist que facilita el estacionamiento en paralelo y perpendicular realizando los giros necesarios para completar esta actividad cotidiana, a veces tan estresante. El conductor solo se debe limitar a acelerar y frenar asistido por cámaras y sensores.

4. Ommmm y baja la velocidad

La mente es poderosa, y obligarte a tomar un relajo puede ser el método más efectivo. Claro está, que no se recomienda meditar mientras manejas por razones de seguridad, pero hacer ejercicios de respiración puede ayudarte a estar enfocado y sentirte calmado al mismo tiempo.

Una práctica útil es la técnica del uno a uno, es decir, inhalar y exhalar con la misma cuenta y la misma intensidad. Respiraciones medidas y profundas facilitan el intercambio de oxígeno, ayudando a bajar las pulsaciones y estabilizar la presión de la sangre, a diferencia de la respiración superficial, que no envía aire suficiente a la parte baja de tus pulmones, causando ansiedad y respiraciones cortas.

No todos los ejercicios son apropiados para cuando estás frente al volante. Evita las rutinas complicadas de respiración, siempre mantén tus ojos abiertos en la calle y cuida no estar muy ocupado contando las respiraciones para que tu concentración no se vea comprometida.

