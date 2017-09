Conoce a los seis nuevos ministros del Gabinete

Juramentaron hoy en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno

El remozado Gabinete Ministerial, que juramentó esta tarde en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, cuenta con seis nuevos integrantes y la ratificación de otros 13 ministros que acompañaron las gestión de Fernando Zavala.

Estas son las nuevas incorporaciones en el Gabinete Ministerial del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Presidencia del Consejo de Ministros

Mercedes Aráoz, titular del Consejo de Ministros

La nueva titular del Consejo de Ministros, es la segunda vicepresidenta de la República y congresista, y además cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado.

Tuvo una destacada labor como la primera mujer ministra de Economía y Finanzas (2009 – 2010) en el país, cargo en el que logró mantener el déficit fiscal por debajo del 1% del PBI, promover un crecimiento del 9%, una tasa baja de inflación y buenas calificaciones de inversión a la deuda de Perú, a pesar de la crisis financiera internacional.

Asimismo, se ha desempeñado como ministra de Comercio Exterior y Turismo (2006 – 2009), desde el cual lideró el posicionamiento de la Marca Perú y encabezó las negociaciones de varios acuerdos de Libre y Comercio.

También fue ministra de la Producción (2009), desde donde promovió a las micro y pequeñas empresas y el ordenamiento sustentable del sector pesquero.

Economista y profesora de Economía Internacional, con maestría y estudios doctorales en Economía en la Universidad de Miami, Aráoz es miembro del Patronato de la Universidad del Pacífico y profesora de la Academia Diplomática del Perú. Realizó investigaciones y cursos sobre economía internacional, integración económica, políticas comerciales, negociaciones internacionales y finanzas públicas, entre otros.

Como consultora, ha trabajado con varios organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de Estados Americanos (OEA), BID y la CAF.

A lo largo de su trayectoria profesional, Aráoz se ha desempeñado como presidenta de la Comisión de Promoción de las Exportaciones y el Turismo (Promperú), vicepresidenta del Consejo Nacional de la Competitividad (Perú Compite) y directora de la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), así como vicepresidenta y miembro de la Comisión Antidumping y de Derechos Compensatorios de Indecopi.

Justicia y Derechos Humanos

Enrique Mendoza, ministro de Justicia y Derechos Humanos

Enrique Javier Mendoza Ramírez es el nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de María Soledad Pérez Tello.

Abogado de profesión, Mendoza fue juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia, se desempeñó como presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial.

También fue presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (2013 – 2014), así como jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) (2010 – 2012) y titular del Jurado Nacional de Elecciones (2004 – 2008).

Economía y Finanzas

Claudia Cooper, ministra de Economía

Claudia María Amelia Teresa Cooper Fort, hasta hoy viceministra del MEF, asume el cargo de Economía y Finanzas en reemplazo de Fernando Zavala.

Cooper es economista de profesión, realizó sus estudios en la Universidad del Pacífico y tiene un Máster en la New York University.

Fue integrante del Gabinete de Asesores del MEF (2008 – 2009), se desempeñó como directora de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), del Fondo de Seguro de Depósito y de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

En el sector privado, Cooper fue gerente de desarrollo de productos para inversionistas institucionales en Compass Group Perú, además ocupó diversos cargos en el Banco de Crédito del Perú.

Educación

Idel Vexler, ministro de Educación

Idel Vexler asume el cargo de la cartera de Educación en reemplazo de Marilú Martens. El educador, especialista en políticas educativas públicas, gestión, currículo y evaluación, es fundador e integrante del Foro Educativo y del Consejo Nacional de Educación.

Fue viceministro de Educación en gobiernos anteriores, presidente de la Comisión técnica que elaboró la Ley General de Educación vigente y recibió las Palmas Magisteriales en el grado de Educador y Maestro.

Es doctor honoris causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.

Recibió la Medalla de Honor Gran Cruz de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la condecoración como Gran Oficial de la Orden al Mérito por servicios distinguidos.

Salud

Fernando D’Alessio, ministro de Salud

El investigador y profesor Fernando D’Alessio asume la cartera de Salud en reemplazo de Patricia García. Actualmente se desempeña como profesor principal e investigador del Área Académica, Liderazgo y Dirección en Centrum Católica Graduate Business School.

Es especialista en ingeniería de sistemas de control mecánica – eléctrica y nuclear y experto, en el rubro de la administración de empresas, en las áreas de operaciones, logísticas, gerencia estratégica y liderazgo.

D’Alessio, vicealmirante AP, es Doctor of Business Administration de la University of Phoenix (EEUU), y B.Sc. Mechanical Engineering de la U.S. Naval Postgraduate School (EEUU); M.Sc. in General Management de la Salve Regina University (EEUU); Bachiller en Ciencias Marítimas de la Escuela Naval del Perú y graduado del Advanced Management Program en Harvard Business School, entre otros. Forma parte de importantes directorios y comités a nivel internacional.

Vivienda, Construcción y Saneamiento

Carlos Bruce, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, actual congresista de la República, reemplaza a Edmer Trujillo en la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ha sido ministro de la Presidencia y de Vivienda y Construcción, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) y actualmente es miembro del Consejo Directivo de Confiep.

Desde el 2006 es congresista de la República, elegido en tres periodos consecutivos. En este Poder del Estado ha ocupado, entre otros cargos, la presidencia de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y vocero del Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio (PPK). En la actualidad presidente de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas.

(Fuente: Andina)

