Mejores equipos del Heroes of the Storm Legion Championship

Lenovo y el Heroes of the Storm Legion Championship continúan demostrando que el espíritu gamer de Latinoamérica ansía la escena competitiva de los eSports y entrega lo mejor en el campo de batalla.

El campeonato es un testimonio de la importancia de crear estos espacios, un territorio donde Lenovo y su línea Legion están presentes.

Durante el pasado fin de semana, desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de octubre, los mejores equipos del campeonato disputaron los 5 primeros cupos a la gran final que se celebrará en México.

Y ahora ¿Qué sigue?

¡La lucha por dominar el nexo continúa! Los cinco equipos ya tienen en sus manos los primeros premios de la competencia: cada equipo se lleva $1.200 dólares por clasificar a la gran final. Pero no queda allí: el equipo subcampeón de cada país recibe $600 dólares.

El siguiente paso es encontrar a los 3 equipos restantes que lucharán en la gran final. Para ello los subcampeones se enfrentarán en una ronda suiza del 11 al 18 de noviembre. Con el top 8 completo, el 2 y 3 de diciembre tendrá lugar la gran final en Ciudad de México, donde los equipos se enfrentarán presencialmente por el premio de $6.000 dólares.

¿Quiénes son los mejores equipos de cada país?

¡STORMBORNS representará a Perú!

Con tres miembros en rango maestro y dos en diamante uno, STORMBORNS se labró el camino hasta la eliminación directa del campeonato, donde el pasado 21 de octubre enfrentaron y derrotaron 3-0 a LOKTAR, ganando el cupo a la gran final.

Integrantes

• Fottz: Rango maestro, héroina favorita es Zarya

• Harrek: Rango maestro, héroe favorito es Auriel

• Surprise: Rango diamante uno, héroe favorito es ETC

• Skylar: Rango diamante uno, héroe favorito es Azmodan

• Magicpants: Rango maestro, heroína favorita es Valla

¡COLISEO DRAGONS representará a Argentina!

COLISEO DRAGONS es un club de e-Sports que compite en juegos como World of Warcraft, Hearthstone y, por supuesto, Heroes of the Storm. Participaron en el más reciente Heroes Global Championship, donde clasificaron a la fase de grupos. Su rival local fue DYNASTY GAMING, a quienes vencieron 3-2 el pasado sábado 21 de octubre, ganando así el preciado cupo.

Integrantes

• Raphenz: Juega como Tanque

• Archie: Juega como Soporte

• Nygma: Flex (puede adaptarse a cualquier papel)

• Hibird: Flex

• Byakko: Juega como Carry

• Pavvel: Flex

¡YABAKAN representará a Chile!

Todo el equipo YABAKAN se encontraba inactivo y se reencontraron para participar exclusivamente en el Heroes of the Storm Legion Championship. Claramente el descanso de la escena competitiva les sentó bien: lograron ganar el cupo para representar a Chile en la gran final. El domingo 22 de octubre se enfrentaron a LOS LACAYOS DE IVAN DRAGO, a quienes derrotaron 3-0.

Integrantes

• Mute: Flex, sin Rango

• Bhara: Juega como Soporte con Rango master

• Valha: Flex, de Rango diamante cinco

• Dothem: Flex, de Rango diamante uno

• Lyncon: Juega como Tanque, con Rango diamante uno

¡NOT ALONE representará a Colombia!

Conformado por 3 jugadores colombianos y 2 peruanos, NOT ALONE es un equipo que se formó gracias a la plataforma de Discord del campeonato. Los 5 jugadores obtuvieron el cupo a la final el pasado 20 de octubre, cuando eliminaron a TEELEEREE.

Integrantes

• Spook: Juega como Tanque, héroes favoritos son Garrosh y Dehaka

• Rabbit: Juega como Soporte, héroes favoritos son Malfurion y Rehgar

• Damasus: Flex, héroes favoritos son Johanna y Kaelthas

• Dantte: Flex, héroes favoritos son Sylvanas y Greymane

• Theos: Flex, heroína favorita es Sonya

¡6SENSE representará a México!

Conformado en 2015, 6SENSE compite en distintos videojuegos, entre ellos Heroes of the Storm. Sus fans los llaman SinSex, como parte de un juego de palabras con el nombre del equipo. Actualmente todos los integrantes del equipo viven juntos en la “gaming house” de 6SENSE. El equipo ganó el cupo para representar a México luego de derrotar a MALOS VATOS 3-0 el pasado 22 de octubre.

Integrantes

• ET0MyX: Flex, héroes favoritos Genji, Brightwing, Zeratul y Tyrande

• Insecure​: Juega como Asesino, héroes favoritos Greymane, Valla y Cassia

• Rokblin​: Juega como Guerrero, héroes favoritos Diablo, E.T.C. y Muradin

• LaBarbi​: Flex​, héroes favoritos Tyrael, Malthael y Probius

• Dblank: Juega como Soporte, héroes favoritos Reghar, Tyrande y Uther

Recuerda cuál es tu arma principal

LEGION Y520

Siembra el terror desde cualquier lugar con la poderosa LEGION Y520, su tarjeta gráfica dedicada NVIDIA® GTX1050 te permitirá vivir el juego con un realismo extremo y su procesador Intel® Core™ de hasta 7ª generación, disco de estado sólido PCIE y memoria DDR4 de hasta 16GB te dará un gran rendimiento y desempeño para que nunca quedes atrás de tus enemigos.

Además, queremos que alistes tus mejores habilidades ya que podrás ver mejor los mapas a través de su pantalla de 15.6´´ FHD IPS anti reflejo con opción a UHD. Tu experiencia no sería completa sin sus 2 altavoces Harman 2,0 (con custom toned audio), batería de polímero de litio de 45 Hh (que te da más de 4 horas de juego continuo), su teclado de retro iluminación y un sistema de enfriamiento.

Estas y muchas más características como la tarjeta wireless, WIFI 1X1 AC+BT4.1, conexión UBS 3.0, cámara HD 720P con ARRAY MIC (grupo de micrófonos que mejoran los sistemas de reconocimiento de voz) te darán una experiencia de juego que satisface a cualquier gamer.

LEGION Y720

El LEGION Y720 te permitirá maravillarte con cada detalle del juego gracias a su poderosa tarjeta gráfica dedicada NVIDIA® GTX1060 de 6GB, además tendrá el mejor rendimiento ya que cuenta con procesador Intel® Core™ de hasta 7ª generación (Core i7 7700HQ), disco de estado sólido PCIE y SATA HDD y memoria DDR4 de hasta 16GB. Alista tus mejores habilidades ya que podrás ver mejor a tus enemigos a través de su pantalla de 15.6´´ FHD IPS Anti reflejo con opción a UHD. No solo podrás escuchar cada disparo y movimiento del juego con sus 2 altavoces JBL de 2,0 W JBL y 3 subwoofers de 3,0 W Dolby Atmos® (el primer PC Gamer con ese sistema), también podrás jugar por más de 5 horas continuas gracias a su batería de polímero de litio de 60 Wh. y hasta te dará la posibilidad de usar dispositivos de realidad virtual.

Pero esto no es todo, el LEGION Y720 tiene una cámara HD 720P WITH ARRAY MIC, (grupo de micrófonos que mejoran los sistemas de reconocimiento de voz) y dos modelos de tarjeta Wireless, WIFI 1X1 AC+BT4.1 o WIFI 2X2 AC+BT4.1. Con estas características el LEGION Y720 demuestra ser el mejor aliado para el presente y futuro del gaming.

