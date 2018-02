Congreso debe asumir responsabilidad de legislar y ver reemplazo al D.U. 003

Afirma congresista Güido Lombardi

El congresista de Peruanos por el Kambio (PPK), Güido Lombardi, afirmó hoy que el Congreso de la República debe asumir su responsabilidad de legislar y ver el proyecto de ley que reemplazará al Decreto de Urgencia (DU) 003, para que las empresas investigadas por corrupción sigan operando en el país.

Refirió que el dictamen que se emane de las comisiones ordinarias que verán esta propuesta del Poder Ejecutivo (Justicia y Economía), tiene que ser aprobado necesariamente por la Comisión Permanente.

“Hago un llamado cordial y amistoso al presidente del Congreso (Luis Galarreta) para convocar a la Comisión Permanente y ver este tema, por creo que el Parlamento debe asumir su responsabilidad de legislar, porque esta es la tarea que le corresponde”, declaró a la Agencia Andina.

En ese sentido, precisó que al Ejecutivo no le corresponde emitir leyes, sino que esta es una tarea del Legislativo.

Subrayó que la mencionada iniciativa no se trata de un decreto de urgencia, sino que tiene un ámbito más amplio.

“Con el proyecto de ley presentado se está regulando la colaboración eficaz, el pago de la reparación civil, entre otros, que es un tema que tiene que ver el Congreso y que no se puede ‘patear’ para marzo”, afirmó.

Lombardi señaló que el receso parlamentario no impide que se reúnan las comisiones ordinarias, por lo que no existe “ninguna justificación para que el Congreso no asuma su responsabilidad”.

Comisiones

El parlamentario adelantó que el próximo lunes fue convocada una reunión conjunta de las Comisiones de Justicia y Economía, con la intención de ver el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

“Estamos coordinando con Salvador Heresi (presidente de la Comisión de Justicia) para realizar una sesión conjunta el próximo lunes, en el transcurso de la mañana, a donde, eventualmente, podemos invitar a la ministra de Economía (Claudia Cooper) para que nos explique los alcances de esta iniciativa”, refirió.

