Congreso aprueba moción de extrañeza por caso Toledo

El pleno del Congreso admitió y aprobó esta noche una moción expresando su extrañeza y su malestar al gobierno de los Estados Unidos por mostrar una “sorprendente contradicción” entre su política contra la corrupción transnacional plasmada en su Departamento de Justicia y su ostensible permisividad para que el ex presidente Alejandro Toledo Manrique goce de libertad de movimiento pese a que tiene orden de captura internacional.

La moción de extrañeza alcanza también a Surinam porque fue su gobierno el que invitó -hace dos días- a un prófugo de la justicia peruana a brindar una disertación en las instalaciones de las Naciones Unidas de Nueva York.

La moción se aprobó con 92 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención.

Durante la etapa de admisión de la moción le correspondió al congresista Mauricio Mulder (CPA) sustentar el pedido manifestando que Toledo Manrique se pasea como Pedro por su casa en Estados Unidos cuando está requerido por la justicia peruana e internacional mientras que su colega Manuel Dammert (FA) se opuso “porque no creo que sea la vía para lograr que el ex presidente Toledo venga al Perù y sea juzgado” y se preguntó si es quizás no sea utilizado este pronunciamiento congresal para presentar al ex gobernante como un perseguido político.

“¿Quien dejó salir al ex presidente Toledo y se fugó del país por Panamá? se preguntó Lourdes Alcorta (FP) quien dijo que la justicia peruana no funciona. “Es un vergüenza que la Cancillería no haya tenido la decencia de quitarle el pasaporte diplomático a un delincuente como Toledo. El señor (Toledo) tiene abogados aquí y allá. No van a traerlo nunca porque no hay la intención porque si viene va a cantar demasiado”, alertó.

Su colega Héctor Becerril intervino para decir que es lamentable que el Ministerio Público no haya impedido que Toledo abandone el país. “Yo creo que es perentorio que se contrate a un buen abogado de primer nivel para traerlo. ¿Hay la voluntad política para traer a este delincuente? No basta con indignarse”, dijo.

Alberto de Belaunde (PPK) y Yonhi Lescano (AP) expresaron el respaldo de sus respectivas bancadas a favor de la moción.

