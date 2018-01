Congresista Sheput verificó trabajos de descolmatación en río Piura

El congresista Juan Sheput realizó una visita sorpresiva a las acciones de encauzamiento y descolmatación del río Piura, donde tras verificar los avances y la magnitud de la labor, destacó el trabajo que realiza el Ministro de Agricultura José Manuel Hernández.

En el Tramo II sobre lo que fue la laguna Ramón, el congresista apreció que se ha tenido que abrir un canal guía de más de 150 metros para que pueda discurrir el agua en la época de lluvias. “Es una gran labor que es criticada por congresistas que al parecer no han venido por acá y no conocen la opinión de los beneficiarios, quienes no sufrirán los desbordes como ocurrió a principios del año pasado”, dijo.

RESPALDO

En otro momento, Sheput respaldó la gestión del Ministro José Manuel Hernández, señalando que las encuestas son urbanas mientras que el titular de agricultura trabaja en el ámbito rural.

“Yo respaldo al Ministro porque veo el gran trabajo que está realizando y los campesinos que son los beneficiarios también están contentos con él. Por eso voy a traer a otros congresistas para que verifiquen el tremendo trabajo que se realiza en Piura”, dijo.

En el lugar, el congresista Sheput escuchó a los dirigentes de la Junta de Usuarios de Sechura, entre ellos, Ángel Agurto, quien señaló que nunca antes se han realizado trabajos como los que se vienen llevando a cabo.

