Congresista Miguel Torres admite reunión con Hinostroza

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, admitió hoy haber estado en una reunión con el juez supremo César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

Según precisó en Canal N, coincidió con Hinostroza en un almuerzo organizado en la casa del empresario Antonio Camayo, antes de conocerse el escándalo de corrupción que involucra a varios magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Indicó, no obstante, que dicha reunión no tuvo ninguna agenda preestablecida y que no trataron temas políticos.

Subrayó también que cuando dicho almuerzo tuvo lugar, no se conocían ninguna de las irregularidades y actos de corrupción imputados a Hinostroza.

“Coincidí con él una sola vez, después de eso nunca lo llamé ni lo contacté nunca más”, indicó en Canal N.

Según la versión de un colaborador eficaz, Torres participó telefónicamente en la reunión sostenida entre Hinostroza y Keiko Fujimori, en la casa de esta última, la cual se habría realizado en mayo.

“Rechazo que haya intervenido en una coordinación para una reunión entre Keiko Fujimori e Hinostroza”, añadió.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...