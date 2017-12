Congresista Marco Miyashiro es distinguido

El congresista Marco Miyashiro Arashiro (FP), fue distinguido por el Círculo de Periodistas Policiales del Perú, por su participación con el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la captura del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, iniciándose de esa manera, la pacificación en el país.

Al recibir el reconocimiento, comentó que cuánto le hubiera gustado, que toda esa unidad del pueblo peruano que demostró para la clasificación de Perú al Mundial de Rusia, la hubiéramos tenido, para resolver los problemas nacionales. “Si siempre fuera así, el Perú sería un país, sin problemas”, refirió.

El teniente general de la PNP (r), recordó una portada de la revista “Sí” que era en color negro y en grandes letras blancas, decía: “La verdad, aunque duela”, la cual tenía siempre detrás de su escritorio.

Cuando un general u oficial, me hablaba cosas que yo ponía en duda, me movía a un costado, y le hacía ver la carátula. Muchos de ellos se sentían afectados. Me decían, mi general, usted cree que lo estoy engañando. Yo les decía, acá en este despacho “La verdad aunque duela”. Y eso lo tomé de esa revista.

Hoy, en esta reunión del Círculo de Periodistas Policiales del Perú, me hacen una distinción que recibo en nombre del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), y en recuerdo a mi amigo, gran policía y creador de esa unidad, Benedicto Jiménez, manifestó.

Miyashiro Arashiro resaltó que en cada ocasión que ha recibido algún tipo de condecoración, incluyendo la del Congreso que por ley los nombró “Héroes de la Democracia”, siempre lo hace en nombre de todo el equipo.

En el GEIN tuvimos varios equipos, haciendo cosas diferentes. “El país debería aprender de eso: grupos diferentes que hacen cosas diferentes, que cuando tienen un solo objetivo, lo pueden lograr”, remarcó.

El parlamentario realizó estas declaraciones en el auditorio de la Dirincri, luego de recibir la distinción de parte de Jesús Palomino Núñez, presidente del Círculo de Periodistas Policiales del Perú que conmemoró 37 años de creación.

En esta actividad también se reconoció a otros dos “Héroes de la Democracia”, al general PNP Miguel Núñez Polar, así como al ex general PNP, Carlos Morán Soto.

Me gusta: Me gusta Cargando...