Congresista Israel Lazo: “el café peruano es la bebida milagrosa”

La bebida reina de las mañanas frías y de las tertulias largas está de fiesta, como muchos de ustedes, disfrutar de una buena taza de café peruano es parte de la rutina diaria, pero ¿Sabías que además de delicioso puede ser sumamente beneficioso para tu salud? Sí amigo, nuestro café “Bebida milagrosa” desde un punto de vista nutricional es saludable por su bajo contenido de ácidos grasos, calorías y su alta concentración de antioxidantes que contribuyen a disminuir los riesgos de cáncer.

Así señaló el congresista por Junín, Israel Lazo (FP), en el marco de la inauguración de la feria “Café 10 mil: Expresión Cafetalera del VRAEM”, donde más de 25 organizaciones cafetaleras de la zonas ubicados entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), llegaron a Lima para ofrecer la mejor variedad de sus productos naturales y obsequiar 10 mil tazas de café al público, del 23 al 27 de agosto en el parque Kennedy de Miraflores.

“El café no solo es el sustento económico de miles de productores del Perú, también consumir de 3 a 4 tazas de café es beneficioso para nuestra salud, gracias a las sustancias bioactivas presente en el grano de oro, que ejercen un efecto en su mayoría positivo sobre el organismo y hasta el momento juega un papel protector frente a la mayoría de los cánceres, gracias a sus contenido de sustancias antioxidantes que no permiten el envejecimiento de las células. Así lo dicen diversos estudios realizados, el café es bueno para prevenir la diabetes, cáncer, muerte prematura, también evitan el estreñimiento y es diurético. Sin duda es una bebida milagrosa que lo tenemos en las manos y muchas veces no lo valoramos, es hora que consumamos nuestro café, no importa como lo prepares, lo importante es disfrutar”, expresó Israel Lazo.

Diariamente son millones de tazas de café que son consumidos en todo el mundo, atraídos por su calidad, aroma, cuerpo, acidez y su sabor, así como por sus propiedades estimulantes y tonificantes. Uno de los estudios más relevantes afirma que un consumo de más de dos tazas de café al día se asocia con un riesgo sustancialmente más bajo de padecer diabetes tipo II, mejorando la sensibilidad a la insulina y por tanto disminuyendo el riesgo de sufrir DM II.

Según el informe del Ministerio de Salud, el consumo de café podría actuar como factor protector, previniendo el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de mama y el de colon. Se ha comprobado de modo experimental cómo las metilxantinas, como es el caso de la cafeína, actúan produciendo efectos supresores sobre las células tumorales, esto sugiere una posible utilización de la cafeína como estrategia terapéutica frente al cáncer.

La publicación de American Journaf of Clinical Nutrition, dice que bebida amarga ocupa el 6º lugar dentro de los 50 principales alimentos y bebidas que contienen antioxidantes, un consumo diario y moderado de café aumenta la capacidad de concentración y la memoria, disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Así mismo, la ingesta de este bendito grano, ayuda mejorar el rendimiento deportivo, retrasando la aparición de fatiga, es por ello que en enero de 2004 el Comité Olímpico Internacional (COI) retiró la cafeína de la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Datos

• Valor nutricional: Taza de café equivale de 2 a 5 Kcal

• Composición: Más de 1000 sustancias químicas, sustancias volátiles (+800), azúcar, minerales, vitaminas, aminoácidos, polisacáridos, azúcares.

• El café es un alimento que destaca por su alto contenido en potasio, magnesio, fibra, vitamina B, hierro, hidratos de carbono, vitamina B2, calcio, fósforo, calorías y ácidos grasos poliinsaturados.

• La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos ya calificó en 1958 la cafeína como sustancia generalmente reconocida como segura y en 1987 reafirmó su posición en el sentido de que una ingesta normal de cafeína del orden de 300 mg/día en los adultos sanos, no implica riesgos para la salud.

• El comercio de café nueve más de 30,000 millones de dólares al año

• Según el INEI, el crecimiento de la producción hasta junio de 2016 es; San Martín (56,4%), Junín (16,0%), Cajamarca (9,2%), Madre de Dios (190,7%), Huánuco (28,3%), La Libertad (8,5%), Ayacucho (3.5%) y Puno (1,2%).

• El consumo per cápita por año en el Perú es de 0.65 kg, mientras que en Brasil y Colombia es de 5,6 Kg y en la Unión Europea es de 9Kg, un promedio de 3 tazas de café al día.

