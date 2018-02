Congresista fujimorista Miguel Elías afirma que no apoyará moción de vacancia

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Elías, afirmó que no apoyará ninguna moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que provenga de las bancadas de izquierda del Parlamento.

El legislador el fujimorista aseguró que su posición al interior de su bancada es clara al respecto y sostuvo que adherirse al recurso que impulsa el Frente Amplio y Nuevo Perú sería “seguirles el juego”.

“Mi posición es clara, yo me abstendría si se apruebe por mayoría una moción de vacancia”, dijo Miguel Elías a la prensa.

Agregó que esto no pude interpretarse como un desacato, ya que él piensa que su posición forma parte de un intercambio de ideas, pues considera que se encuentra en una “bancada democrática”.

El legislador también descartó que vaya a renunciar a la bancada de Fuerza Popular, para integrar el bloque que apoya a Kenji Fujimori en el Congreso de la República.

“Yo me he manifestado en la interna que no renunciaré al partido, soy fundador de Fuerza Popular en mi región Ica, recogiendo firmas con Keiko (Fujimori), eso es imposible que pueda suceder”, indicó a la prensa.

Hoy el congresista Bienvenido Ramírez, del grupo liderado por Kenji Fujimori, sostuvo que más congresistas de Fuerza Popular renunciarán a esta bancada debido a que se sienten “postergados y sin voz” dentro del citado grupo político.

(Fuente: Andina)

