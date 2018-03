Hay condiciones para que Perú y Chile se proyecten juntos al futuro

Sostiene embajador en país trasandino, Jorge Luis Valdez

Perú y Chile mantienen una serie de desafíos que son comunes, además de una vecindad que los obliga a trabajar y a proyectarse juntos al futuro, sostuvo hoy el embajador peruano en Santiago, Jorge Luis Valdez Carrillo.

Embajador, ¿en qué estado se encuentran las relaciones entre el Perú y Chile?

–Se encuentran en un nivel bastante alto, no me atrevería a decir que es el más alto de la historia porque eso es entrar en detalles que no vienen al caso, pero si tomamos en cuenta la dinámica que ha tenido en un año y medio de cambio de gobierno ha sido sumamente positiva en avance y la expresión más notoria de ello es el gabinete binacional que se llevó a cabo en Lima.

¿Este cambio de gobierno influirá en el nivel de las relaciones con Chile? ¿Cómo observa el panorama con el presidente Piñera?

–Tengo la seguridad, porque he conversado con los actores del próximo gobierno, que hay una tendencia de incrementarla, la relación continuará, seguirá profundizándose, avanzando. Las condiciones están dadas, partimos de una serie de desafíos que son comunes, además de una vecindad que nos obliga a trabajar juntos y a proyectarnos al futuro.

Superadas las cuestiones derivadas de la demanda ante La Haya, ¿cómo estamos perfilando esa agenda de futuro compartida?, ¿de qué elementos está compuesta?

–La agenda es nutrida, la dinámica no es solo entre las dos cancillerías, como sería en otras circunstancias, sino en todos los sectores de la sociedad civil. La comunidad de peruanos en Chile es la más importante en este país, la relación entre los pueblos es grande. Hay una relación que se ha intensificado y diversificado, basada en criterios que nos ayudan a entendernos mejor y a predecirnos mejor, tomamos medidas significativas para nuestros ciudadanos y nos proyectamos de mejor manera y conjuntamente hacia el resto.

¿Habrá un segundo gabinete binacional Perú-Chile?, ¿para cuándo está previsto?

Un nuevo gabinete binacional está previsto para este año, no hay una fecha aún, hay cambio de autoridades, tenemos que esperar, no auguraría que sea temprano, deben irse familiarizando en todos los aspectos, pero estoy seguro de que habrá interés del lado de ellos de que haya una segunda edición. Tomando en cuenta el tiempo que tome prepararse, sería razonable que se realice en el último trimestre del año.

¿Cuánto se avanzó en los compromisos del primer gabinete binacional?

–Así como estoy satisfecho por los resultados del gabinete, creo que debemos estar mucho más satisfechos de ver que las agendas se han ido cumpliendo bien. Yo diría que la mayoría se ha cumplido, casi la totalidad diría, otros están en proceso, son más lentos, más largos, pero se está avanzando, sin ninguna duda; nosotros hacemos un seguimiento en la embajada y tenemos la evidencia de que hay avance en todos los planos.

¿Cómo ve Chile al Perú, continuamos siendo un país que ofrece seguridad y garantía para sus inversiones?

–Somos países que tienen una convergencia de política muy marcada, además de la sintonía de nuestra participación en el mundo; en consecuencia, las condiciones para que avancemos en todos estos campos están dadas. En Chile ha habido expectativa por las tasas de crecimiento del Perú, en la medida en que mantengamos la tasa de crecimiento, eso seguirá. Es verdad que también acá se incrementan las perspectivas de crecimiento económico y la demanda de capital para la inversión doméstica, se espera que sea mayor a partir de este año. En ambos casos, las condiciones están dadas para que los volúmenes de crecimiento y atracción a la inversión funcionen de manera virtuosa.

La presidenta Michelle Bachelet termina su mandato, ¿qué aspectos podemos destacar de su relación con el Perú? Chile ha sido importante en el Grupo de Lima, por ejemplo.

–Ambos compartimos un espíritu de respeto a la democracia, a los derechos humanos, que prevalece sobre diferentes circunstancias y nos ha llevado a manifestar nuestra preocupación por el Estado, la democracia y la condiciones que exige mediante el Grupo de Lima. Más allá de eso, los aspectos que destacamos es que hemos encontrado la voluntad de trabajar juntos mirando al futuro en una agenda que nos ayude a desarrollar una vecindad mutuamente provechosa.

Exportaciones

El 93% de las empresas peruanas que exportan a Chile son pequeñas y medianas empresas (pymes) con mayor impacto en la generación de empleo, indicó el embajador Valdez. Resaltó que el intercambio comercial bilateral superó los 2,200 millones de dólares en el último año. Precisó que las inversiones chilenas en el Perú son significativas, dado que somos el cuarto país de destino de sus inversiones en el mundo, después de Brasil, Argentina y Estados Unidos. “Exportamos a Chile por poco más de 1,000 millones de dólares el año pasado”.

(Fuente: Andina)

