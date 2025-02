Con discursos de Nicaragua y Uruguay, se cierra el debate en la Asamblea General de la ONU

Canciller Denis Moncada: Nicaragua apoya el fortalecimiento de multilateralismo

En entrevista con la cadena internacional Telesur, desde el 77° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el Canciller de Nicaragua, Compañero Denis Moncada, expresó que este es un foro donde convergen Presidentes, Primeros Ministros, Cancilleres, para exponer los puntos de vistas y posiciones de cada uno de sus países y de la situación internacional según a como la ve conforme a su posición e intereses.

Moncada señaló que han combinado los plenarios con reuniones bilaterales con países amigos, con quienes se continúa ese proceso de fortalecimiento de relaciones bilaterales, de amistad, de cooperación y de inversiones.

Con respecto a la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania que ha sido como el eje principal de ese periodo, Moncada expresó: “Nicaragua es muy clara en esa posición, nosotros apoyamos en el fortalecimiento realmente del multilateralismo. Hay que democratizar las Naciones Unidas, hay que realmente contribuir, apoyar y ayudar a dar a luz ese orden internacional que es precisamente vinculado con el multilateralismo, con la democratización de los organismos internacionales, la ONU, el Consejo de Seguridad y realmente luchar contra ese hegemonismo imperial de Estados Unidos, de algunos países de Europa que hacen hasta la imposible por detener y evitar el surgimiento y nacimiento de un nuevo orden internacional, que sea justo, equitativo, respetuoso de los estados y los pueblos y que hay una relación de equidad, de igualdad y de soberanía de los estados”.

“El mundo no puede seguir siendo unipolar ni bajo el control hegemónico de los Estados Unidos y algunas potencias europeas, es un mundo multipolar, multicéntrico y hacía eso es lo que estamos caminando, hacia eso avanzamos y Nicaragua apoya esa posición, es parte de esa dinámica, realmente de hacer surgir un nuevo orden internacional”, añadió.

La paz

El Canciller manifestó que la preocupación del mundo es la paz y del Gobierno del Presidente Ortega y la Compañera Rosario, y todo el pueblo nicaragüense, al que llamamos Pueblo Presidente, porque es una participación colectiva, de gobierno y de vivir en paz internamente y en el ámbito regional internacional y mundial.

“La paz es un tema que está pendiente, que está amenazado precisamente esas acciones, esa actuación agresiva de Estados Unidos utilizando como vagón de cola a la Unión Europea conducida por la OTAN, convirtiendo trampolín para amenazar y agredir a Rusia., es decir la OTAN lo que está haciendo es avanzar al este para desestabilizar y destruir a la Federación Rusa, eso no es posible que la OTAN continúe con esa tendencia y cumpliendo las orientaciones del imperio norteamericano y de algunas potencias europeas, en contra de países que viven en tranquilidad”, refirió.

Agregó que los imperios actúan como agresores en todos los ámbitos económicos, políticos, diplomáticos, militar y ponen a funcionar todo su aparataje mediático y utilizan la mentira reiterativa, repetitiva para tratar de desprestigiar, deslegitimar a los países que realmente hacen todo por defender su soberanía, su independencia.

De igual manera, Moncada expresó que la seguridad y paz internacional son temas en donde la ONU pareciera que perdió capacidad o no ha tenido para contribuir con los miembros y socios o comunidad internacional.

Cambio climático

El problema del cambio climático es otro tema mencionado, en donde las grandes potencias que son las generadoras de la gran industria, que son los causantes principales del calentamiento global y tienen que asumir una responsabilidad.

Otro gran capítulo es reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la propia Naciones Unidas, hacerlo más activa y democrática, es decir hacer efectivo ese histórico apoyo de todos los pueblos en favor de Cuba.

“Por consiguiente hay que reactivar la vida democrática de la ONU con la participación de los países, y lo mismo ha pasado con Venezuela, cómo es posible que la Unión Europea en un momento determinado, 50 de sus estados reconocieran a alguien como supuesto gobierno provisional de un país donde no ha habido elecciones, no puede ser, no se puede admitir”, sostuvo Moncada.

Fuente: Agencia Nodal | El 19 Digital