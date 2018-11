Comunidad internacional no duda de que Perú vive en democracia

Afirma vicecanciller Hugo de Zela

El viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, afirmó que en la comunidad internacional no existen dudas de que en Perú se vive una democracia plena.

Por tanto, sostuvo, es innecesario que el Gobierno tome medidas para convencer a otras naciones de que Perú es un país democrático.

“Creo que en la comunidad internacional no existen dudas de que en Perú se vive en democracia, considero que no debemos convencer a nadie de que vivimos en democracia, incluso no he escuchado algún comentario de que no vivimos en un Estado de derecho”, dijo en “RPP”.

Precisó, además, que en la víspera se entregó al embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, una nota diplomática en la cual se recuerda el instrumento internacional aplicable al pedido de asilo; así como un documento elaborado por el Ministerio de Justicia que sintetiza los casos penales que involucran el expresidente Alan García.

(Fuente: Andina)

