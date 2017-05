Comunidad Andina reconoce a inventores peruanos

El Dr. Mario Miranda, Oftalmólogo egresado de la UPCH recibirá un reconocimiento especial por su invento “Dispositivo de drenaje plano para el control de la presión ocular en el Glaucoma”, ganador de la medalla de oro en “Salón Internacional de Invenciones” de Ginebra-Suiza.

Lima.- Como parte del trabajo de promoción de la propiedad intelectual en los países de la región, la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) brindará por primera vez un reconocimiento especial a más de 70 científicos e inventores destacados de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú; quienes han destacado por sus inventos y avances científicos en el área de la salud. La premiación se realizará en el marco de la conferencia “Aspectos Prácticos sobre Patentes en el Sector Salud” organizada por el organismo andino con el apoyo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Durante el evento se entregará un reconocimiento especial al Dr. Mario Miranda Velásquez, Médico Oftalmólogo egresado de Cayetano por su invento: “Dispositivo de drenaje plano para el control de la presión ocular en el Glaucoma”; el cual recibió recientemente la medalla de oro en el “Salón Internacional de Invenciones” de Ginebra-Suiza, (el más prestigioso del mundo). Este implante intraocular permite controlar la presión del ojo a través de un drenaje innovador, único en su tipo. El Dr. Miranda también será ponente en la conferencia en donde mostrará las aplicaciones de su invento.

Hasta la fecha se confirmó que se otorgarán reconocimientos a alrededor de 42 inventores colombianos, 23 inventores peruanos, 5 ecuatorianos y 4 bolivianos. Es importante resaltar que tanto en Colombia como en el Perú destaca la labor de las universidades en la promoción y apoyo a la investigación y generación de patentes.

En el caso peruano es evidente la labor de universidades como la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) quienes son los principales generadores de investigación universitaria en el país.

Entre los inventores peruanos que serán homenajeados figuran: Claudio Castillón Lévano y Eduardo Ajito Lam de la PUCP por su invento Burbuja Artificial Neonatal que es un equipo médico para mejorar la atención intensiva de neonatos de alto riesgo; Claudio Bruno, Carlos Mugruza y Jorge Coello Durand de la PUCP por su invento Equipo para Atención Integral de Neonatos Críticos; Benjamín Castañeda de la PUCP por su invento Dinanómetro Geriátrico que permite obtener las medidas de fuerza de agarre de un paciente geriátrico; Willy Carrera, Benjamín Castañeda, Ricardo Ávila, Ángela Guerrero, Ángela Arambulo y Luis Ramírez de la PUCP por su equipo automático de tinción de muestras microbiológicas para el diagnóstico de tuberculosis de forma más rápida y segura.

Por parte de Cayetano figuran: Gustavo Gonzales y Carla Gonzales por su invento “Composiciones de extractos atomizados o liofilizados de maca y yacón” que es útil en el tratamiento de diferentes condiciones y enfermedades como infertilidad, diabetes y osteoporosis; Ricardo Antiparra, Roberto Alcántara, Mirko Zimic y Patricia Sheen por la creación de una prueba directa y mejorada para detectar la tuberculosis multiresistente; Willy Cerón, José Luis Aguilar, Arcadio Lozada y Marco Antonio Cabello por la creación de un gel cicatrizante preparado a partir del plasma rico en plaquetas que ayuda a acelerar la cicatrización de las úlceras cutáneas crónicas.

La conferencia contará con las palabras inaugurales del Secretario General de la CAN, Dr. Walker San Miguel, el Dr. Ciro Maguiña, Vicerrector de Investigaciones de Cayetano, y la Dra. Nila Heredia Miranda, Secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud (ORAS-CONHU).

Esta es una iniciativa de la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quienes buscan promover y visibilizar la destacada labor que realizan los inventores de los Países Miembros de la CAN. El evento se realizará el miércoles 17 de mayo desde las 9:30 a.m. en el auditorio Libertador Simón Bolívar, ubicado en la sede de la Secretaría General de la CAN, Av. Paseo de la República 3895, San Isidro .

