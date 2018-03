¿Compraste tu primer carro? Aspectos claves para que aprendas a cuidarlo

Al fin te animaste a comprar tu primer carro, y como toda persona que tiene algo nuevo, se empeña en protegerlo al máximo; incluso se convierte en un miembro más de tu familia y evitas en lo posible cualquier descuido para que vaya a parar al mecánico.

Pensando en tu auto, para que se mantenga en buenas condiciones y rendimiento sea óptimo, Primax, Macro Distribuidor de lubricantes Shell en el Perú, te da los siguientes consejos para cuidarlo y de esta forma logres mayor durabilidad, ahorro de dinero y seguridad.

Motor. No fuerces el motor los primeros 5,000 kilómetros; de esta manera, le darás la oportunidad a todas las piezas de tu carro de ajustarse para que tengan una mayor durabilidad y mejor rendimiento en consumo de gasolina. Además, mantenlo limpio de grasa y polvo; si quieres lavarlo tú mismo, no uses agua a presión porque puedes dañar algunos de sus componentes. Si escuchas un sonido raro, llévalo de inmediato al taller, antes de que el problema sea más grave.

Llantas. Para evitar su desgaste, revisa por lo menos una vez al mes la presión que recomienda el fabricante; si detectan que tiene exceso o falta de aire no tendrás mucho control sobre tu vehículo. También presta atención a tus hábitos de manejo, pues si aceleras o frenas continuamente, reduces la vida de los neumáticos un 80%.

Alineación y balanceo. Si el timón de tu carro vibra cuando manejas rápido, una de las llantas se gasta de forma dispareja o manejas en línea recta pero el volante no está centrado, es momento de que lo lleves al mecánico para una revisión de alineación y balanceo. Si estás al tanto de esto, evitarás el desgaste de las ruedas y reducirás la fuerza que ejerce el motor.

Revisión del lubricante. El aceite es vital para el buen funcionamiento de un vehículo, pues ayuda a que cada pieza móvil opere con facilidad y evite desgastes prematuros. Por tal motivo, debes estar muy pendiente de revisar el nivel de aceite, así como cambiar y utilizar un lubricante de excelente calidad; por ello te recomendamos usar Shell Helix Ultra, lubricante 100% sintético con tecnología Pureplus. Recuerda que éste debe cambiarse con regularidad cada 5,000 o 6,000 kilómetros.

Frenos. Por lo general no se les presta la debida atención hasta que comienzan a fallar. Cuando al manejar presentan inestabilidad, vibración, ligeros golpeteos o chillidos al pisar el pedal es momento de preocuparte. No permitas que las balatas y discos del frenado se desgasten por la fricción constante de los recorridos; aunque sientas que tu auto se detiene de forma normal, tienes que pedir su inspección al momento que roten tus llantas. La revisión debe darse por lo menos una vez al mes para evitar accidentes.

Carrocería. Si la carrocería de tu vehículo deslumbra por sí sola, quiere decir que le das los cuidados necesarios. Se recomienda lavarlo a mano usando champús especiales y al momento de secarlo utiliza bayetas y toallas de microfibra, así evitarás su desgaste. Si hay manchas secas, no las frotes porque puedes rallar la pintura.

