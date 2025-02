Cómo será la participación de los presidentes latinoamericanos en la 77ª Asamblea de la ONU

Latinoamérica hablará en la ONU de amenazas globales y problemas cercanos

Amenazas globales como la guerra en Ucrania, la crisis alimentaria, la emergencia climática o la escalada inflacionaria se mezclarán en los discursos de los líderes latinoamericanos esta semana en la ONU con problemas cercanos a sus realidades, como la lucha antidrogas en Colombia, el armazón constitucional de Chile, las sanciones estadounidenses a Venezuela o la reclamación argentina de las Malvinas.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será el encargado de abrir las intervenciones de los mandatarios ante el plenario del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzarán el martes 20 y concluirán el lunes 26. Después de Bolsonaro, será el turno del presidente estadounidense, Joe Biden, y a continuación, del chileno, Gabriel Boric.

El mandatario brasileño, quien aspira a la reelección en los comicios del próximo 2 de octubre, ha anticipado que su discurso ante la Asamblea General le servirá como tribuna electoral para dirigirse a los votantes brasileños, según anticipó en rueda de prensa esta semana el secretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería brasileña, Paulino Carvalho.

Bolsonaro también abordará asuntos de la agenda global, entre ellos, la situación económica mundial tras la pandemia, la guerra en Ucrania y la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y de fortalecer el desarrollo sostenible.

A diferencia del líder brasileño, Gabriel Boric prefiere mantener en reserva el contenido de su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, explicaron a EFE fuentes del Palacio de La Moneda, pero los analistas creen que estará en línea con el que pronunció en la Cumbre de las Américas, celebrada en os Ángeles (EE.UU.) a comienzos de junio.

En aquella ocasión, que supuso su estreno en un foro multinacional, el líder progresista instó a erradicar los paraísos fiscales e incentivar el comercio interamericano, pidió soluciones coordinadas para la emigración, mostró su preocupación por el alza de los precios y propuso actuar rápida y efectivamente en la protección del medioambiente, con especial mención a la minería ética y las energías renovables.

AMLO insiste con plan de paz mundial. Esto es lo que sabemos de la propuesta

A petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentará en próximos días ante la ONU un plan de paz mundial, el cual no ha sido bien recibido por algunos sectores tanto en el país como en otros lugares del planeta.

AMLO insistió este domingo, a través de sus redes sociales, con el discurso que dio previo al desfile del 16 de septiembre y mencionó que: “Repito el discurso de la propuesta para lograr la paz alterada por la guerra de Rusia y Ucrania. Lo hago porque muchos no la conocen y otros la desechan debido a sectarismos o intereses de élite”.

En este mensaje, el mandatario mexicano reprobó la invasión de Rusia a Ucrania y sentenció que México no acepta “ninguna intervención extranjera”, ya que la Nación ha sido víctima de intervenciones en cinco ocasiones.

Repito el discurso de la propuesta para lograr la paz alterada por la guerra de Rusia y Ucrania. Lo hago porque muchos no la conocen y otros la desechan debido a sectarismos o intereses de élite. 1/2https://t.co/5qQuRQcTv0 pic.twitter.com/cHqXowjSfs — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 18, 2022

¿En qué consiste la propuesta de paz de AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una tregua de 5 años de paz mundial y un plan para la creación de un comité que ayude a resolver el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, mismo que será presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por Marcelo Ebrard en los próximos días.

AMLO detalló que la primera acción de la misión pacificadora deberá ser conseguir el cese de hostilidades en Ucrania y comenzar las pláticas directas entre los presidentes Volodímir Zelenski y el de Rusia, Vladimir Putin.

Asimismo, el grupo, de acuerdo a la propuesta, debería conseguir un acuerdo mundial de cinco años de paz, que implique la suspensión inmediata de acciones y provocaciones militares; así como el alto de pruebas nucleares.

Estas figuras internacionales encabezarían el comité

En su propuesta, AMLO indicó que el comité estaría encabezado por tres personalidades internacionales, quienes tienen encargos importantes a nivel mundial y estos son:

El Papa Francisco

Antonio Guterres, secretario general de la ONU

Narendra Modi, primer ministro de la India

Plan de paz de AMLO no es bien recibido por Ucrania

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusara a industria bélica de incitar la guerra en Ucrania y comentar que se debe realizar un plan de paz mundial, Mijailo Podoliak, asesor del presidente Volidímir Zelenski, respondió que es un plan ruso.

En su cuenta de Twitter escribió que AMLO usa la guerra de Ucrania y Rusia para sus propias relaciones públicas.

“Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. @lopezobrador_, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su ‘plan’ es un plan ruso”, escribió Podoliak.

Guterres y Petro hablaron sobre ‘fracaso’ de la política de drogas

A su llegada a los Estados Unidos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el secretario general de la organización, Antonio Guterres, antes de trasladarse a reunirse con ciudadanos colombianos.

Según el mandatario, este encuentro fue una conversación protocolaria de 10 minutos donde hablaron sobre el fracaso de la política de drogas.

“Le expresé el fracaso absoluto que ha tenido la mal llamada política de drogas, un balance nefasto para América Latina con un millón de muertos (…) un balance que solo ha dejado como beneficiarios a organizaciones cada vez más poderosas de la mafia que ha destruido las democracias y la vida en la comunidad”, dijo el presidente.

“Expresé la necesidad de unificar América Latina en una postura diferente a la que hasta ahora ha tenido y de abrir caminos de una movilización mundial”, añadió.

Según la ONU, Guterres expresó a Petro la disposición de la ONU a colaborar con su gobierno en la consolidación de la paz, y concretamente en las tareas de “proteger a las comunidades de la violencia, luchar contra la desigualdad, fomentar el desarrollo sostenible y dar una respuesta holística al asunto de las drogas”.

Argentina | El Presidente se reúne con Georgieva y prepara el discurso que dará ante la ONU

El presidente Alberto Fernández, quien arribó este domingo a los Estados Unidos para participar de la 77° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunirá este lunes con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mientras prepara el discurso que pronunciará el martes en el plenario de países que se celebra en Nueva York.

Ni bien pisó suelo estadounidense, alrededor de las 9.30 hora local (las 8.30 de Argentina), el mandatario se trasladó al hotel Park Hyatt de Manhattan para pulir el mensaje del martes, y que incluirá un llamado a la paz en Ucrania y un repudio al atentado sufrido a principios de este mes por la vicepresidenta Cristina Fernández.

En esa tarea lo asistía el canciller Santiago Cafiero, junto a quien Fernández definía los términos del discurso que brindará el martes ante el concierto de las naciones, según pudo saber Télam de fuentes oficiales.

Pero antes de la asistencia a la ONU, el Presidente se reunirá este lunes a las 11.30 (hora local) en el consulado argentino en Nueva York con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien no mantiene una cita personal desde hace poco menos de un año, cuando ambos tuvieron un encuentro en octubre pasado durante la cumbre del G20 en Roma.

El encuentro con Georgieva se producirá luego de que el vocero del FMI, Gerry Rice, ratificara la semana pasada que “en los próximos días” se dará a conocer la evaluación técnica del organismo de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

La expectativa de todas maneras es buena en ambos actores a partir de la reunión que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo el lunes último en Washington con Georgieva.

Justamente, tras ese encuentro Georgieva indicó que “es una buena señal de que todo el Gobierno está enfocado en implementar el programa” acordado con el FMI para refinanciar la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri.

También señaló que Massa “reconoció, y yo también, con seriedad, que los problemas que enfrenta la Argentina son muy significativos”.

Fernández llegó este domingo a Estados Unidos para participar por primera vez de forma presencial de la cumbre de la ONU, debido a que en los dos años anteriores tuvo que hacerlo de manera virtual a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

La comitiva oficial se completa con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz Gabriela Cerruti; los ministros de Educación y de Seguridad, Jaime Perczyk y Aníbal Fernández, respectivamente, y la primera dama, Fabiola Yañez.

Si bien se registra una ausencia notoria de mandatarios porque muchos se trasladaron al Reino Unido para participar de las exequias de la reina Isabel II, eso no impidió que la cotidianidad de Nueva York se viera alterada por la presencia de las distintas comitivas, a tal punto que en la ciudad se refieren a esta época como “los días ONU”.

En su mensaje ante la Asamblea General, Alberto Fernández hará un llamado al “diálogo” por Ucrania, insistirá en la integración de la Argentina en las cadenas de valor de suministros y también se referirá al intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1° de septiembre, con una nota adicional sobre los 40 años de la democracia argentina que se cumplirán en 2023.

También, como es tradición, efectuará una reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y renovará el pedido de justicia por el atentado a la AMIA.

Antes de eso, Fernández tiene previsto participar este lunes a las 15 en el Hotel Sofitel de la semana de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, invitado como mandatario argentino y en su calidad de presidente pro témpore de la Celac.

A las 17.30, en tanto, mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Portugal, António Costa.

A las 19, se sumará además en la sede del Consulado en Nueva York a una muestra sobre el Museo de Memoria ESMA en el marco de la postulación de ese sitio como patrimonio mundial de la Unesco.

El martes, en tanto, el Presidente mantendrá a las 10 una bilateral con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y a las 12 expondrá en la universidad The New School, situada en el Bajo Manhattan, con la premisa “Enfrentar desafíos globales: una perspectiva latinoamericana”

Ese mismo día el Presidente se reunirá con sus pares del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de Francia, Emmanuel Macron.

El mandatario almorzará a las 14 en el Hotel Intercontinental con Sánchez, por iniciativa del mandatario español, en un encuentro en el que se abordará el tópico de la seguridad alimentaria.

Por la noche, Fernández se sumará a una cena patrocinada por Macron, que versará sobre energía y alimentos.

El miércoles 21 la comitiva se trasladará a Houston, Texas, donde el Presidente ofrecerá a las 12.45 una “megapresentación sobre las potencialidades y el crecimiento” del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta ante unas 80 empresas del sector que no están en el país.

Por su parte, Cafiero mantendrá ese día reuniones con sus pares de Estados Unidos, Antony Blinken; de China, Wang Yi, y de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en el evento “The right to be me”, y en las reuniones Celac-China y Celac-India, respectivamente.

Fuente: Agencia Nodal | Swiss Info | El Financiero | Caracol Radio | Telám