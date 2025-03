¿Cómo sacarle el máximo provecho a los ingresos extra de diciembre?

● Saldar deudas, invertir en algún negocio o en nuestra educación, o ahorrar son algunas de las alternativas para darle un buen uso a los ingresos extras de fin de año.

● Es clave distribuir equitativamente nuestros ingresos adicionales: se recomienda que el 30% se destine a ahorro o inversión, y otro 30% para el pago de deudas.

En el contexto actual, la gratificación de diciembre representa, más que nunca, una gran oportunidad para reactivar la economía familiar, pudiendo ser usado para saldar alguna deuda, invertir en algún negocio (o en nuestra educación) y ahorrar, presentándose así como una excelente opción para realizar cambios en nuestras vidas financieras.

Ante este panorama, Marcela Pinzon Faccini, Head Middle Office Experian Perú, comparte cuatro consejos para decidir de forma inteligente qué hacer con nuestros ingresos extra en estas épocas. De esa forma, comenzaremos el próximo año con el pie derecho, asegurando mayores posibilidades de éxito para un 2021 que, sin lugar a dudas, ofrece mejores expectativas frente a este año que se va:

1. Pagar deudas. Si en los últimos meses has contraído algún préstamo bancario o realizado consumos con tu tarjeta de crédito, la mejor decisión será pagar dichos compromisos. Tengamos siempre en cuenta que el pagar deudas de forma puntual ayuda a mejorar nuestro historial crediticio en el sistema financiero. Recuerda que puedes consultar en MiSentinel tu reporte de créditos.

2. Invertir. Si estás pensando cambiar de trabajo o reinventarte, una inversión puede ser una gran elección. Toma en cuenta que invertir en un negocio propio puede ser complicado al inicio, pero si tomas decisiones responsables a largo plazo puede ser muy rentable. Organízate para evaluar la rentabilidad de esta opción a un mediano plazo y así conocerás la viabilidad de este proyecto.

3. Ahorrar a plazo fijo. Si eres de las personas que decide ahorrar, pero a los pocos meses cae en la tentación de retirar su dinero, el depósito a plazo fijo es la mejor opción. Consiste en depositar dinero por un plazo determinado, con el fin de obtener ganancias superiores a otros tipos de cuentas ya que no se permite el retiro, bajo pena de perder los intereses o pagar una multa.

4. Educación: Siempre es recomendable seguir aprendiendo todo lo referente a tu carrera profesional u oficio, especializándote en ramas relacionadas o cambiando radicalmente de rubro. Debido a ello, una de las mejores cosas que puedes hacer es destinar tus ingresos extra de fin de año para ampliar tus conocimientos. Jamás te arrepentirás de invertir en tu educación.

“Es recomendable realizar una distribución equitativa de la gratificación o de la devolución de los aportes de la AFP para diversos gastos: el 30% para ahorro o inversión (aquí también se incluye a la educación), otro 30% para pagos de deudas, 20% en gastos de mantenimiento para el hogar, 10 % en compras personales o diversión y un último 10 % para los imprevistos que nunca faltan” resalta Pinzón Faccini.

En ese sentido, es muy importante no caer en la tentación y evitar comprar cosas que no necesitamos, aunque las ofertas sean tentadoras. Adquirir lo necesario nos ayudará al ahorro, y así se evitarán nuevas deudas. Finalmente, toma en cuenta que las fiestas de fin de año no deben ser una excusa para gastar todo el dinero en regalos navideños, ni abusar de las tarjetas de crédito. Invertir y ahorrar es la clave.