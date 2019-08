¿Cómo liderar organizaciones con Millennials?

Los Millennials representan más del 40% de la mano de obra mundial.

Esta generación se caracteriza por ser digital, comunicativa y e impaciente; lo que la posiciona como la generación con mayores índices de rotación a nivel nacional. Frete a esto, Sandra Cubas, Directora General de CL Selection, propone 5 recomendaciones para liderar exitosamente una organización con Millennials.

En Perú, los Millennials o líderes del mañana nacieron en 1980 – 2000, tienen entre 19 a 35 años y representan el 29% de la población, siendo la más grande y activa en las corporaciones del país. “Si las organizaciones entienden los valores y pasiones de estos profesionales, lograrán mantenerlos en sus compañías y los ayudarán a desarrollar líneas de carrera productivas.”, infirió Sandra Cubas, Directora General de CL Selection.

Jerarquías. Para los Baby Boomers (nacidos entre 1945 a 1964), liderar Millennials es todo un reto. El desafío para los líderes está en despojarse de hábitos obsoletos, de títulos, cargos y jerarquías, y tratarlos de semejantes.

Sostenibilidad. Si las compañías ejecutan planes de Responsabilidad Social y Ambientalismo interno y externo, lograrán ganarse el respeto y reconocimiento de la generación Millennials, pues el compromiso que ellos tienen hacia esos temas es fundamental.

Retroalimentación. Los jefes y/o gerentes deben incrementar sus índices de comunicación/respuesta con esta generación, debido a que ellos valoran obtener un feedback de sus líderes, prudente y en tiempo presente.

Propósito. Las tasas más altas de rotación son de Millennials y la Generación Z, esto, debido a que no quieren permanecer mucho tiempo en una compañía, no tienen paciencia, sus expectativas no fueron satisfechas o se aburren de hacer lo mismo. Los líderes deben hacerlos partícipes de sus logros grupales.

Flexibilidad. Toda compañía pública o privada mantiene horarios laborales estables para sus colaboradores, sin embargo, la generación Millennials busca garantizar el equilibrio entre su vida personal y laboral, por ello, la flexibilidad de horarios podrías ser una buena alternativa.

