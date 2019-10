Como evitar sorpresas ingratas al momento de adquirir departamento

Malos acabados, instalaciones en mal estado, diferencias entre el área contratada y el área recibida son algunos de los principales inconvenientes con los que se encuentran aquellas personas que no tomaron las debidas precauciones.

Adquirir una nueva vivienda es la mayor inversión económica para una familia por lo que es fundamental estar bien informado sobre todos los cuidados que debe tenerse en la compra de un inmueble, ya sea nuevo o de segundo uso. Los problemas son más comunes de lo que se cree debido a diferentes factores: empresas inmobiliarias con escasa experiencia en la promoción y construcción de proyectos multifamiliares, procesos constructivos con bajos estándares de calidad, y compradores que no tienen los conocimientos ni reciben asistencia técnica para advertir problemas antes de la compra y entrega de sus viviendas.

Lo primero que pueden hacer las familias o parejas que están en búsqueda de su nueva vivienda es realizar un simple estudio de mercado, averiguando los precios de las viviendas en las zonas de su preferencia y así conocer el precio de mercado y ver si se ajustan a su presupuesto. Con estos datos como base podrá identificar si una persona o empresa les está ofreciendo un inmueble a precio de mercado.

Para evitar una mala inversión con el dinero ahorrado o que fue solicitado como préstamo al banco, se deben constatar ciertos puntos antes de iniciar cualquier acción de compra:

Elige una inmobiliaria de prestigio

Si se trata de un proyecto inmobiliario en construcción el cuidado en la elegir al constructor debe ser mayor, pues existe el riesgo que la obra presente complicaciones o retrasos imprevistos por falta de fondos o sea paralizada por incumplimiento de normas municipales. Siempre se debe buscar una constructora con credibilidad y experiencia, de esta manera se tendrá mayor confianza en la calidad del inmueble y la seriedad de la empresa. El que un banco financie el proyecto no garantiza que éste no tenga retrasos o no presente fallas en los acabados y/o instalaciones sanitarias y eléctricas, entre otros.

Revisa la información del Intermediario

Si la compra se realizara a través de un agente inmobiliario, se debe tener muy en claro la información de esa persona. Lo primero es pedir una identificación tanto de sus datos personales como de la empresa a la que representa, para corroborar que sean verdaderos. Una manera sencilla de verificar si realmente existe dicha empresa y este agente pertenece a ella es buscando a través de internet.

Asegura que la documentación esté en regla

Tanto para las viviendas nuevas como para las de segundo uso, se debe corroborar que quien vende sea el verdadero propietario. Nuevamente, si se trata de una empresa de prestigio, o el vendedor está respaldado por una entidad financiera, se pueden descartar problemas de falsificación o suplantación.

Este proceso es más importante en caso de viviendas de segundo uso. En este caso se debe ser muy meticulosos con el estudio de los títulos de la propiedad, para lo cual es importante contar con la asesoría de un abogado.

Revisa las cláusulas del contrato de compra venta con apoyo profesional

Una vez elegido el inmueble, corresponderá acordar los términos de la transacción de compra venta, los que deben verse reflejados en el contrato correspondiente. Considerando que, normalmente, los contratos son preparados y presentados a la firma por el vendedor, persona natural o empresa, siempre estarán planteados para preservar sus intereses, y no necesariamente los del comprador. Por ello, es importante ver con detenimiento el contenido del contrato, en especial, aquello que corresponda a la descripción del inmueble, áreas, equipamiento y acabados, precio y forma de pago, obligaciones del vendedor, garantías, servicio post venta, fecha de entrega y penalidades en caso de retraso, entre otros. Para esta revisión será importante contar con apoyo profesional.

Revisa al detalle las condiciones del inmueble

Finalmente, si ya has adquirido tu vivienda, debes revisar minuciosamente las condiciones bajo las que se te entrega el inmueble, incluso si es nuevo, pues podría presentar fallas en los acabados o no cumplir con lo acordado al momento de la compra.

Debes tener en cuenta que, incluso en las empresas con las mejores prácticas, todos los procesos constructivos son 100% manuales, de manera que existe la probabilidad de fallas o imperfecciones.

Una opción muy segura es contratar a un inspector profesional para asegurar que las condiciones del inmueble sean las óptimas. VERICASA es la primera empresa en el Perú que se encarga de verificar de manera integral las casas y departamentos antes de su entrega, para asegurar que se encuentren en perfecto estado y así evitar sorpresas desagradables cuando nos hayamos mudado y estemos habitando nuestra nueva vivienda.

