Comisión de RR.EE. sesiona en Puno

La Comisión de Relaciones Exteriores realizará hoy una sesión descentralizada en la provincia de Yunguyo. Su presidenta, congresista Luz Salgado, aprovecha de su presencia para visitar los albergues y probablemente la zona de frontera. Salgado anunció que será incisiva en trabajos para enfrentar problemas del delito de trata de personas.

En este sentido la parlamentaria visitó el Centro de Atención Residencial “Virgen de Fátima”, en el barrio Chejoña, de la ciudad de Puno. En este centro se albergan se encuentran menores en situación de abandono y riesgo social como violencia sexual, por embarazo a temprana edad, pandillaje, trata de personas, entre otros. Su capacidad es para 75 personas y a la fecha cuenta con 63 residentes.

La directora del albergue, Lily Barrionuevo señala que el problema de la trata de personas se agudiza y que en la resolución judicial sobre varias menores se lee que son víctimas de violencia cuando en realidad son jóvenes víctimas del delito de trata de personas.

Señaló que a la falta de coordinación entre juzgados, la Fiscalía y Ministerio de la Mujer, se suma el poco o nulo monitoreo a los casos por parte de las instituciones responsables. Los especialistas que apoyan a las menores en su desarrollo no tienen acceso a la información so pretexto de que no son parte del proceso judicial.

En el recorrido por las instalaciones del albergue estuvo presente también el congresista César Segura, quien al observar el talento de las jóvenes en sus talleres de computación, corte y confección, manualidades y tejido, anunció un concurso interno para escribir una historia propia de su cultura y tradiciones en una extensión de no más de 2 hojas, ya sea a mano o en computadora, para quienes están llevando el taller de computación. A la ganadora se le hará llegar un premio sorpresa gestionado por su despacho.

