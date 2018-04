Comisión de Relaciones Exteriores respalda postura peruana sobre Venezuela

Decisión del nuevo canciller es firme, señala Luz Salgado

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso respalda la decisión del nuevo canciller, Néstor Popolizio, quien ratificó la postura del gobierno anterior de retirar la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para asistir a la VIII Cumbre de las Américas en Lima.

Así lo expresó hoy la presidenta de ese grupo de trabajo parlamentario, Luz Salgado, quien destacó que “la firme decisión” del flamante ministro de Relaciones Exteriores, frente a la ruptura de diálogo con la oposición en Venezuela y el adelanto de elecciones en ese país.

“El ministro Popolizio es una persona conocedora, un diplomático de carrera. No me extraña y respaldamos esta firme decisión, que representa al gobierno peruano y nos dice muy claro que esta posición no va a ser revisada”, declaró la legisladora de Fuerza Popular a RPP.

Recordó que, tal como lo indicó el Gobierno, Nicolás Maduro no será bienvenido si decide viajar a Lima para participar de la cumbre prevista para los días 13 y 14 de abril en la capital.

Agregó que es necesario garantizar elecciones libres en Venezuela y superar la crisis humanitaria en ese país.

Esto último, añadió Luz Salgado, ha sido abordado incluso en reuniones del Grupo de Lima, instancia multilateral que reúne a representantes de 17 países con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida a la crisis en Venezuela, que ha llevado a miles de venezolanos a dejar su país.

“Hay una gran crisis humanitaria (en Venezuela), y el Grupo de Lima ha ratificado en reuniones en Lima, en Chile, que esta situación tiene que corregirse”, manifestó la parlamentaria.

Para Luz Salgado, constituye un problema grave la masiva migración de venezolanos a diversos países de la región, incluyendo el Perú, lo que -dijo- amerita adoptar prontas medidas de solución, a fin de evitar que la situación se siga desbordando.

Néstor Popolizio asumió en la víspera el cargo de canciller del Perú, y ratificó la posición adoptada durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski respecto al retiro de la invitación que se había enviado a Maduro para contar con su presencia en la VIII Cumbre de las Américas.

Según el ministro, el Gobierno no avala que en Venezuela se imposibiliten elecciones libres y justas que cuenten con legitimidad y credibilidad, lo que -en su opinión- es un “impedimento insalvable” para participar en el proceso de la cumbre venidera.

(Fuente: Andina)

