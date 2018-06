Comisión no recomendará cambios en muestras del LUM

Si hay cosas que agregar, lo definirá el grupo, señala congresista Petrozzi

El congresista Francisco Petrozzi, coordinador del grupo de apoyo al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), aseguró que no recomendarán cambios, ni habrá censura en la muestra permanente que exhibe este sitio dedicado al periodo de violencia que vivió el Perú entre 1980 y el 2000.

“Partimos con una página en blanco, para que toda la población y todas las ideologías se sientan incluidas, la idea es que cuando se presente le informe, todos se sientan invitados a ir al LUM, para eso fue hecho”, sostuvo.

Según dijo, el propósito no es quitar elementos de la exposición permanente del LUM, aunque sí consideró probable agregar algunas cosas.

“De este grupo de trabajo no saldrá ninguna prohibición, censura ni regulación, eso no es el sentido del trabajo. Lo que se agregue no saldrá de Petrozzi, saldrá del grupo, yo solo quiero que el edificio sirva para su propósito”, declaró.

Uno de las tareas de este grupo de trabajo, instalado el lunes pasado en el Congreso, es darle institucionalidad al LUM, entidad ahora adscrita al Ministerio de Cultura.

Patrozzi recordó que todos en el país, en un determinado momento, han sentido el terrorismo, perdido a familiares, o han sido afectados por la violencia.

“Lo que queremos es que el contenido inspire a todos para visitar el LUM y formen su propia opinión, hay muchas personas que no han ido nunca, tal vez porque no se sienten involucrados”, apuntó.

Indicó que serán invitados a las próximas reuniones de este grupo de trabajo los curadores del LUM para que compartan con la comisión los aspectos considerados para plantear la muestra permanente.

(Fuente: Andina)

