La Comisión Lava Jato recibirá este lunes 7 a la ex presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe para que explique el por qué fue defenestrada del cargo, conjuntamente con la ahora ex procuradora ad hoc Katherine Ampuero, e inmediatamente después hará lo propio con el actual presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, quien deberá explicar las razones que tuvo el Gobierno para despedir de sus cargos a ambas ex funcionarias.

Además, el vocero del Poder Ejecutivo ha sido convocado para que exponga las políticas y estrategias del Gobierno para luchar contra la corrupción, el resultado de la aplicación del Decreto de Urgencia 003-2017; la reforma de la Contraloría; la construcción del Gasoducto Sur Peruano y la presunta demanda internacional interpuesta por la empresa Odebrecht en perjuicio del Estado Peruano, según consta en la agenda institucional del Parlamento.

La presentación de la ex procuradora Príncipe y del jefe del Gabinete Ministerial será por separado durante la sesión de la Comisión parlamentaria programada para las 9.30 de la mañana en la Sala Miguel Grau Seminario de la sede central del Parlamento.

A partir de las diez de la mañana, el congresista Rogelio Tucto Castillo (FA) inaugurará la exposición fotográfica titulada “Artistas de renombre de la ciudad de Huánuco” en la Sala Luna Pizarro y dos horas después expondrá los detalles del 478 aniversario de la fundación de La Ciudad de los Caballeros de León de Huánuco; mientras que su colega Carlos Domínguez (FP) se reunirá con la prensa acreditada en el Congreso para informar los alcances del próximo foro nacional de estudiantes de agronomía, que se llevará a cabo en Huaraz (Ancash).

A las 4 de la tarde, la congresista Rosa María Bartra (FP) presidirá una sesión de trabajo de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Venezuela en la sala 4 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

