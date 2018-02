Comisión investigadora citará a 30 magistrados del Caso Madre Mía

El presidente de la comisión del Congreso que investiga los hechos producidos en la base contrasubversiva Madre Mía, Héctor Becerril (FP), informó esta tarde que entre 25 y 30 magistrados -los jueces y fiscales que habrían favorecido al hoy detenido ex mandatario Ollanta Humala sobre su responsabilidad en las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridos en 1992, en esa instalación militar del mismo nombre, cuando estuvo bajo su mando- comparecerán muy pronto ante ese grupo de trabajo.

“Lamento que hasta hoy no se haya abierto una investigación respecto a este caso. Los ex soldados que han servido en la base contrasubversiva Madre Mía (San Martín) han dicho clarísimamente cómo se realizaron estos crímenes de lesa humanidad. No entiendo por qué hasta ahora el Ministerio Público sigue sin querer investigar. ¿Qué están esperando?”, preguntó.

“Yo pediría al Ministerio Público -continuó el legislador- que de una vez reabra este caso, porque hay elementos nuevos de convicción que ameritan que se vuelva a investigar estos hechos. Incluso una juez manifestó que el fallo que había dado en su momento fue un error. Lo que buscamos nosotros es la verdad respecto a estos crímenes tan graves de lesa humanidad”.

Becerril no descartó que el ex presidente Ollanta Humala sea nuevamente interrogado ante la comisión parlamentaria sobre su presunta responsabilidad en las imputaciones muy graves que pesan, entre ellas que ordenó torturas, secuestros, asesinatos, desaparición forzada y hasta compra de testigos cuando -siendo capitán del Ejército- se desempeñaba como jefe de la base antisubversiva a comienzos de la década de los noventa bajo el seudónimo de “Capitán Carlos”.

Hace cuatro días los legisladores miembros de la comisión investigadora se trasladaron hasta la celda del penal de Barbadillo (Ate) donde se encuentra recluido el ex mandatario y éste se negó a responder el pliego de 140 preguntas.

“Estamos evaluando realizar un segundo interrogatorio cuando tengamos el quórum reglamentario en la próxima sesión. No lo descarto. Todo va a depender de los tiempos que tengamos. Es importante darle una segunda oportunidad para que él (Ollanta Humala) pueda decir la verdad de los hechos”, indicó el presidente de la comisión investigadora.

Becerril informó además que se evaluará solicitar al pleno del Congreso de la República una ampliación de 90 días para concluir con las pesquisas respecto a los luctuosos sucesos ocurridos en la base antisubversiva de Madre Mía.

“El plazo (de 180 días de investigación) vence el próximo 19 de marzo. Con 90 días más terminaríamos nuestro trabajo con tranquilidad. Y es que a partir de la siguiente semana ya no vamos a poder sesionar los martes y viernes. Solamente sesionaremos los viernes. El tiempo se nos va a complicar un poco”, dijo.

El presidente de la comisión investigadora dio cuenta también que será citada con grado o fuerza la ex jefa de prensa de la presidencia de la República durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), Cinthya Montes. “Ya hemos hecho los trámites ante el juez. En unos quince días será citada a la comisión”, remarcó.

Estas novedades fuero dadas por el congresista Becerril ante la prensa al culminar la comparecencia de dos ex soldados de la base militar Madre Mía ante la comisión investigadora. Estos ex efectivos se encuentran actualmente comprendidos en el Programa de Asistencia y Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

Ambos ex uniformados se presentaron -por separado- ante los legisladores miembros de la comisión investigadora durante casi cinco horas en el marco de una sesión reservada que se llevó a cabo en la sala Gustavo Mohme Llona del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

“Son dos testigos en calidad de reserva. Han dado testimonios muy importantes. Yo creo que la situación de Ollanta Humala está bastante complicada”, aseveró el congresista Becerril quien adelantó que el informe final del caso Madre Mía tendrá tres partes: los crímenes de lesa humanidad, el comportamiento de los magistrados que tuvieron en sus manos este expediente y la compra de testigos.

