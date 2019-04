Comisión de Fiscalización presentará informe preliminar sobre investigación del PEIHAP

Someterán a debate propuesta de ampliación de investigación.

Citaron a ex gobernador de Piura y otros funcionarios.

En su sesión ordinaria de este miércoles 09 de abril, la comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Marco Miyashiro Arashiro (FP) presentará su informe preliminar sobre la investigación de las presuntas irregularidades en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura -PEIHAP, cometidas por funcionarios, servidores públicos, empresas privadas y otros; que estuvieran involucrados en los hechos descritos en la parte considerativa de la Moción de Orden del Día 6798.

En el marco de esta investigación han sido citados los señores Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán, ex presidente del Gobierno Regional de Piura; Gilmar Augusto Lizana Puelles, ex gerente general del PEIHAP y Pedro Luis Mendoza Guerrero, ex gerente general del PEIHAP.

De igual manera, el presidente de este grupo fiscalizador Miyashiro Arashiro presentará un informe de las actividades de la Comisión de Fiscalización y Contraloría correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2018-2019.