Comisión de cultura discutirá ley del trabajador del arte

Por unanimidad, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultura del Congreso aprobó hoy el informe del grupo de trabajo encargado de analizar la problemática del artista y proponer una nueva ley, cuya principal novedad es el establecimiento de un régimen especial laboral y de pensiones para los trabajadores del arte.

El coordinador de dicho grupo de trabajo, congresista Francisco Petrozzi (FP), informó que en la próxima y última sesión de trabajo de la Comisión de Cultura se iniciará el estudio de los alcances de la propuesta legal a efectos que en la legislatura 2017-2018 sea finalmente debatido y votado en el pleno del Congreso.

“Lo que busca este proyecto de ley es un marco legal para realizar contrataciones y servicios artísticos en el Perú porque a pesar de tener leyes vigentes, éstas no se cumplen. Con este nuevo proyecto de ley queremos crear los candados necesarios para que en el Perú se realice esta nueva industria del arte, en el tema de la música, de la cinematografía, de la televisión, etcétera, todo bajo una nueva ley y que todos seamos iguales y que los artistas aprendan que tienen que tributar aunque sea de manera mínima y abolir -la última humillación- que es la pensión de gracia”, explicó Petrozzi.

El legislador informó que en la próxima sesión del martes 27 “y voy a explicar cómo está confeccionada la ley. Está sujeta a perfeccionamientos. Van a venir especialistas para hablar del tema. Esto es materia de muchas reuniones. La ley (del trabajador del arte) no va a llegar al hemiciclo hasta que yo no sienta lo más cercano a la perfección posible y no hayan intervenido todos y cada uno de los gremios artísticos y de todos los ministerios y entes de la administración pública. No quiero un saludo a la bandera”, precisó.

El informe aprobado advierte que en sus trece años de vigencia, la ley 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, no ha cumplido a cabalidad con sus objetivos de proteger a los derechos de los artistas en el Perú, debido no solamente al incumplimiento de la norma por parte de los empleadores y de los usuarios de producciones artísticas, sino también a la falta de control por parte de las autoridades competentes y a la ausencia de sanciones.

En la penúltima sesión de la Comisión de Cultura se aprobó por unanimidad los informes de los grupos de trabajo encargado de evaluar y fiscalizar las presuntas irregularidades en la construcción del Museo Nacional de Arqueología del Perú en el Santuario de Pachacamac y de los Actos Conmemorativos y Culturales por el Centenario del Colegio San Andrés y el V Centenario del Inicio de la Reforma Protestante.

En el primer caso se concluye la existencia de irregularidades que comprende desde la ausencia de los estudios básicos para la viabilidad de obra, la prematura aprobación del estudio de perfil y resulta carísimo para el Estado la mantenimiento del futuro Museo Nacional por lo que recomienda la paralización de las obras hasta realizar un estudio detallado sobre la viabilidad del proyecto.

La coordinadora del grupo de trabajo, María Melgarejo (FP) planteó que ese informe sea derivado a la Comisión de Fiscalización y a la Procuraduría del Estado.

Moisés Guía (PPK) en su calidad de coordinador del grupo de trabajo de los actos conmemorativos por el centenario del Colegio San Andrés informó que el próximo 31 de octubre concluirá el mandato conferido por la Comisión de Cultura con la realización de la ceremonia litúrgica con motivo de la conmemoración del V Centenario del Día de la Reforma Protestante.

Se aprobó el dictamen que propone declarar de preferente interés nacional la investigación, la restauración, la conservación, registro, puesta en valor y conservación de la Casa Hacienda Santiago de Punchauca y su capilla, abierta al culto inter confesional así como la huaca Punchao, con miras al Bicentenario de la Independencia.

