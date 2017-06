Comisión Ad Hoc revisará 567 registros sanitarios de productos lácteos

Ministra de Salud se presentó ante Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

La Comisión Ad Hoc definida por el Ministerio de Salud (Minsa) para revisar los procedimientos relacionados al otorgamiento y modificación de los registros sanitarios de los productos tipo leche, lácteos y otros vinculados a la industria lechera, trabaja intensamente para chequear las denominaciones de 567 de esos productos. Así lo expresó la ministra de Salud, Patricia García Funegra, durante su exposición ante la Comisión de Defensa del Consumidor, del Congreso de la República.

Sobre el caso del producto Pura Vida, de la empresa Gloria, García dijo compartir la indignación general, “no solo como ministra, también como peruana, porque pensábamos que lo que tomábamos era leche pura”. Detalló que el Perú se rige por la norma internacional Codex Alimentarius en lo que respecta a productos lácteos. Según dicha reglamentación, leche es la secreción mamaria animal sin adición alguna. Cuando hay añadidos ya se habla de una mezcla láctea, siempre y cuando la leche sea el ingrediente esencial (más del 60%), aclaró García.

EL “HORROR” DEL CASO PURA VIDA

La ministra indicó que en el 2015 la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Minsa, varió la denominación de Pura Vida de “alimento lácteo evaporado”, como figuraba en el registro sanitario inicial dado en el 2014, a “leche evaporada parcialmente descremada con leche de soya”. García relató que ese cambio se dio luego de reuniones entre Digesa y gremios lecheros, y luego de que el Comité de Lácteos de la Sociedad Nacional de Industrias enviara una carta a la mencionada dirección del Minsa solicitando la definición del producto como “Leche con…”.

“Ese cambio de denominación no fue un error, fue un horror porque –enfatizó García– no está de acuerdo al Codex Alimentarius”. Recordó que la Comisión Ad Hoc ya suspendió el registro sanitario de Pura Vida e indicó que, sin perjuicio de procesos administrativos, la Procuraduría Pública evalúa demandar penalmente a funcionarios y ex funcionarios de Digesa que permitieron el cambio de denominación, y a la empresa Gloria por declaración falsa. “Los peruanos merecemos una mejor alimentación, las empresas deben cumplir las normas, y las instituciones fiscalizadoras tienen que hacer su labor”, subrayó García.

García señaló que ha solicitado al Instituto Nacional de Salud (INS) un informe sobre el uso del ingrediente carragenina en la elaboración de leche evaporada. “La carragenina es un componente que espesa los alimentos. Según la FAO no hace daño”, refirió.

REGLAMENTO ESTA SEMANA

La ministra indicó que esta semana debe ser aprobado el Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niños y Adolescentes. Dicho reglamento ha sido enriquecido con aportes de instituciones públicas y privadas, de ciudadanos y de la Comisión de Coordinación Viceministerial.

