Comic con Lima en julio

La Comic Con Lima está a la vuelta de la esquina y ha causado sensación en todo el país, y ahora figuras del espectáculo se han sumado a la fiebre de esta convención temática que reunirá a las más importantes estrellas del mundo de los Comics, el cine y videojuegos. Laly Goyzueta, Silvia Cornejo, Giovanna Valcarcel y Nicole Faveron confirmaron su asistencia en el primer Comic Con Lima.

“Soy muy fanática de Star Wars, de la cultura pop, de los comics y el cine, tan fanática que, con Mariano, mi esposo nos casamos simbólicamente vestidos de Leia y de Han Solo en Las Vegas, fue una locura, la gente nos pedía fotos en las calles, me encanta que venga Comic Con a Lima definitivamente o me voy a perder esta fiesta”, dijo Laly Goyzueta en declaraciones a los medios.

Por su parte la guapa ex reina de belleza Silvia Cornejo se tomó fotos con el Batmobile y su pequeño Fabian de tan solo año y medio quien es muy fan de los superhéroes, “Los ama, ama a Batman y Superman, lo traje para que conozca a Batman y el Batmobile, me parece genial la idea y de hecho no me lo pierdo el Comic Con Lima. Estoy ahora dedicada al 100% a mi hijo, aunque sigo animando eventos con frecuencia”, dijo la bella Silvia.

Comic Con Lima se llevará a cabo del 19 al 22 de julio en el Centro de Exposiciones del Jockey Club, esta es la primera convención temática Internacional que contará con invitados especiales como la actriz de las dos películas de Deadpool, Brianna Hildebrand, el intérprete del malvado Darth Maul de Episodio Uno de Star Wars, el actor Ray Park, el actor y skater Bam Marguera que formó parte de “Jackass”, una de las series más importantes de MTV y participó en el reality show “Viva la Bam”, figura entre la lista de los invitados a la primera edición del Comic Con Lima 2018.

Son más de 15 años de trabajo en los que ha creado y vendido sus obras a famosos coleccionistas del mundo. En su poder tiene más de 50 estatuas.

Me gusta: Me gusta Cargando...