Comer alimentos frente a la computadora o el celular puede ser perjudicial para la salud

Especialistas del Minsa advierten que estos hábitos no contribuyen con una buena alimentación ni digestión.

Almorzar o cenar sentado frente a la pantalla de una computadora o televisor, o mientras se está revisando las redes sociales, puede ser perjudicial para la salud, pues estos malos hábitos pueden llevar a que la persona no esté atenta sobre la cantidad de alimentos que consume y pueda exceder en preferir alimentos no adecuados y llevar una dieta no balanceada.

Eso puede suceder al ingerir más dulces o productos salados no saludables, según precisaron especialistas en nutrición del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud. En ese sentido, se recomienda reservar un momento al día para solo el consumo de los alimentos.

De igual modo se recomienda compartir la mesa y el momento de comida con familia o amigos y sin distracciones tecnológicas. Ya que es una oportunidad para conversar y compartir con los seres queridos, lo cual produce sensación de bienestar.

Otro beneficio de reservar los momentos para consumir los alimentos es la regulación del apetito pues a mayor conciencia de lo que se come menos necesidad se tiene de comer a cada momento o en exceso.

Los nutricionistas del INS sugieren llevar una dieta saludable en momentos exclusivos y dedicados a la alimentación, de ser posible consumir lo “hecho en casa” y evitar las “comidas rápidas” debido a su alto contenido de grasas saturadas, azucares, sodio y calorías.

