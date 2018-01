Comas Destruye más de 10 Toneladas de Productos Incautados

Con la finalidad de salvaguardar a la población comeña de productos tóxicos entre otros, durante todo el año, en los cientos de operativos realizado por la Sub Gerencia de Control Municipal y Sanciones de la comuna local se incautaron más de 10 toneladas de insumos, utensilios y productos no aptos para el consumo humano; ya que con el tiempo podría ocasionar enfermedades estomacales, estos no contaban con registro sanitario ni fecha de vencimiento.

En la destrucción participaron la Gerencia de Fiscalización, Seguridad Ciudadana, Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia de Salud Y Control Ambiental, Sub Gerencia de Control Municipal Y Sanciones.

El Alcalde de Comas Dr. Miguel Ángel Saldaña, señaló que los operativos van a seguirse realizando de manera constante en los diferentes puntos del distrito para garantizar a la comunidad comeña un buen servicio.

