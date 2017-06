Colombia: maestros cumplen 33 días de paro y hoy realizan marchas de antorchas en todo el país

Paro de maestros llega a 33 días y negociaciones no avanzan

El paro de maestros cumple este martes 33 días y Fecode y el Ministerio de Educación están más distanciados, a tal punto que desde hace una semana no se sientan a dialogar. De hecho, no se descarta que el Ministerio de Trabajo decida intervenir y nombre un mediador.

Este es un punto en el que el Mineducación y Fecode no se han puesto de acuerdo, y que permitiría destrabar el diálogo. Y aunque la Procuraduría ha jugado un papel como facilitador, no ha logrado avances.

Mientras tanto, los docentes continúan con las marchas, los plantones y los bloqueos de vías en varias ciudades del país. Y se disponen para realizar este martes, por la tarde, una marcha de antorchas en las capitales. Esa actividad –que está enmarcada en la estrategia de Fecode de endurecer su protesta y que se dio en respuesta al anuncio de que les descontarán los días no laborados– comenzará a las cuatro de la tarde. El miércoles los profesores reanudarán las marchas.

El tiempo corre en contra de todos, pero los más afectados son los más de 8 millones de niños que siguen sin clases y sus padres, quienes fueron sorprendidos con el prolongado paro nacional de maestros y ahora están a unos días del inicio de las vacaciones escolares, programadas a partir del próximo lunes 19.

Por lo pronto, en el sindicato han estado en junta nacional para buscar soluciones que permitan volver a la mesa.

‘Vamos a decidir si seguimos en paro o nos vamos a vacaciones’

Carlos Rivas, presidente de Fecode, habló con EL TIEMPO sobre el panorama de las marchas y lo que podría venir.

¿En qué va el paro?

​

El Gobierno sacó una directiva diciendo que nos iban a descontar los días en los que hemos estado en paro. Negociar así, en medio de la amenaza, es muy berraco y eso ha caldeado los ánimos de los maestros. Le pedimos al Gobierno que no polaricemos, que busquemos salidas y que tenga voluntad.

¿Hasta cuándo Fecode va a permitir el paro?

​

Este paro va hasta cuando el Gobierno lo decida. Hoy somos un magisterio fuerte, dispuesto a realizar actividades. Así como fueron capaces de negociar con la guerrilla, ¿por qué no con nosotros?

¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo?

​

Por capricho del Gobierno, porque sí hay recursos: 28 billones de pesos que se están ahorrando de la guerra, la reforma tributaria, el incremento del IVA, la repatriación de capitales. Este dinero se debe invertir en escuelas. Hay una crisis estructural.

Los recursos adicionales aprobados la semana pasada, ¿entrarán a jugar en el paro?

No tienen nada que ver con el paro. Son importantes porque se resuelve una crisis, pero no son recursos que se inviertan en la realidad de las escuelas, es para resolver unos compromisos, pero no para solucionar el conflicto.

¿Qué está pidiendo en este momento Fecode?

Recursos para la educación. Por otra parte, las bonificaciones son uno de los puntos. El resto de trabajadores tiene una bonificación, excepto nosotros. Aquí se tiene que respetar el derecho a la igualdad.

¿Qué va a pasar con las vacaciones escolares?

​

Hay unas regiones que debieron salir a vacaciones la semana pasada, pero seguimos en paro. Esta semana vamos a decidir si suspendemos el paro y nos vamos a vacaciones, o seguimos en actividades.

¿Qué va a pasar con el mediador?

​

El mediador lo escogen las partes, pero si no estamos en la mesa, ¿entre quién va a mediar?

‘No hemos hablado de aplazar las vacaciones’

¿En qué está el paro de maestros?

​

Somos conscientes de la urgencia de levantar el paro. Hemos planteado múltiples propuestas para otorgar nuevos beneficios económicos a los maestros. Propuestas que han sido claras, transparentes, responsables con la realidad fiscal del país. Fecode se niega a aceptarlas.

¿Hasta cuándo el Gobierno va a permitir el paro?

​

El camino que tenemos ahora es aplicar la normatividad existente en estos casos, que permite, por un lado, asegurar la reposición de las clases que se han dejado de dictar y, por otro lado, la definición de un mediador para encontrar una solución.

¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo?

​

Fecode insiste en exigir nuevos compromisos económicos que exceden la capacidad financiera actual del país. Compromisos que están relacionados con nuevas mejoras salariales, nueva bonificación y primas extralegales.

Los recursos adicionales aprobados la semana pasada, ¿entran a jugar en el paro?

​

Son recursos por 1,18 billones de pesos de la adición presupuestal que estaban contemplados para el sector, precisamente porque para el Gobierno la educación es un tema prioritario. La adición garantiza los recursos necesarios para cerrar en equilibrio el Sistema General de Participaciones este año.

¿Qué va a pasar con las vacaciones?

​

Muchos colegios ya están en vacaciones y otros saldrán el próximo viernes, así que no hemos hablado de aplazamiento. Les hemos pedido a las secretarías de Educación que hagan los ajustes necesarios al calendario escolar, para que los maestros repongan las clases, de manera efectiva, y que los niños y jóvenes no se vean afectados por cuenta del cese de actividades.

¿Qué va a pasar con el mediador?

​

Propusimos a Fecode la designación de un mediador. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Ante la falta de definición de este mediador entre las partes, el Ministerio de Trabajo deberá designarlo.

Padres apoyan protesta, pero piden regreso a clase

Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones y Ligas de Asociaciones de Padres de Familia (Confenalpadres), aseguró que el paro ha generado dificultades en la cotidianidad de las familias; sin embargo, aclara que apoyan al Magisterio.

De hecho, asegura que radicarán una tutela en la que le exigirán al Ministerio de Educación más recursos para infraestructura, dotaciones, plantas de personal docente y administrativo, entre otros. “Respaldamos la movilización, pero pedimos que negocien y que regresen a clases”, les dice Ballesteros a los maestros. Además, les pide que recuperen las horas de clase.

Quienes se han visto más afectados por el paro, según Ballesteros, son las madres cabeza de familia de estratos bajos, que trabajan como independientes en el sector informal y en trabajos domésticos.

A Yeny Lorena Rodríguez no la despidieron porque no tiene un trabajo fijo, pero dice: “En el trabajo no me reciben con la niña. Me pagan 30.000 pesos diarios y me tocaría pagar 15.000 a alguien que me la cuide. Me toca llevármela a todo lado”.

Su hija estudia en la Institución Educativa José María Córdoba, en El Tunal, en Bogotá, y se ha visto afectada porque extraña a sus compañeros y se atrasa en los contenidos.

Otro caso es el de Viviana Vargas, mamá de una estudiante de décimo grado del colegio Campestre Nuevo Horizonte, en Fusagasugá. Vargas dice que no solo su hija ha perdido clases, sino que ella tampoco ha podido ir a trabajar durante dos semanas.

Viviana es camarera en unas cabañas que quedan lejos de su casa. “El sábado, el colegio envió un nota diciendo que mandaban a los estudiantes a vacaciones por dos semanas, pero no tengo con quién dejar a mi hija”. En este mes, Viviana inscribió a su hija en cursos de matemáticas y de cocina y a la banda del colegio, para que aprovechara el tiempo libre”.

Pero no solo las madres se ven afectadas. Fredy Gutiérrez, padre de un estudiante de segundo de primaria de la Escuela Normal Superior en Ibagué, cuenta que le ha tocado hacer malabares para poder entretener a su hijo. “Uno no sabe qué hacer con el niño durante el día, en la mañana lo pongo a que repase las tablas de multiplicar y ya en la tarde lo dejo que juegue con sus amigos en la calle o monte bicicleta”. Pero cuando él no puede cuidarlo, debe dejarlo al cuidado de su tía o de su abuelo.

Maestros bloquearon el sur y el occidente de Bogotá

En una nueva jornada del paro de maestros, las troncales autopista Sur, Caracas y Américas del sistema TransMilenio resultaron este lunes afectadas por las movilizaciones de docentes. En total, 34 estaciones y tres portales del sistema tuvieron que ser cerrados.

En esta ocasión, el escenario no fue la calle 26, que conecta al occidente y el oriente de la ciudad. Por las marchas, la troncal de la autopista Sur estuvo cerrada en la mañana y en la tarde, afectando la movilidad del municipio de Soacha y de la avenida Primero de Mayo con carrera 30.

En la avenida Caracas con calle 57, frente al colegio Manuela Beltrán, otra manifestación complicó el tránsito de norte a sur. Igualmente, la marcha de estudiantes de la Universidad Pedagógica hacia el centro de la ciudad afectó la carrera 13.

Y frente a la plazoleta del búnker de la Fiscalía, sobre la carrera 50 con calle 22A, se realizó otro plantón, sin afectar el tránsito.

En la glorieta de Siberia, en el municipio de Tenjo y que permite el ingreso a la capital por la calle 80, también se registró un plantón de docentes.

Este lunes, también se llevaron a cabo plantones y bloqueos de vías en Cali y Sincelejo.

En la capital del Valle, los docentes realizaron, durante la mañana, plantones en el centro de la ciudad y bloqueos intermitentes en la vía a Buenaventura.

En Sincelejo se registraron dos nutridas movilizaciones de docentes de la capital y del departamento. Estas marchas se realizaron en la mañana y llegaron al parque Santander, donde los maestros sacaron pancartas y lanzaron arengas. Allí permanecieron hasta el mediodía.

http://www.eltiempo.com/vida/educacion/paro-de-maestros-llega-al-dia-33-sin-negociaciones-98310

