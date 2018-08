Colombia: Iván Márquez abandona la zona de reincorporación

Y la Farc desconoce su paradero, Iván Márquez y alias ‘El Paisa’ salieron de la zona de reincorporación de Miravalle

La senadora del Partido de las Farc Victoria Sandino confirmó la salida de Iván Márquez y de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, de la zona de reincorporación de Miravalle (Caquetá). “En estos momentos ellos no se encuentran en este espacio territorial a raíz de una situación que se presentaron de un mes para atrás en donde hubo varios operativos con unas indicaciones bastantes complejas en donde llegaron personas encapuchadas a la vivienda donde se encontraba Iván Márquez. Ellos salieron antes. En estos momentos ellos no se encuentran allí y en mi caso personal no sé dónde se encuentran”, aseguró Sandino a los micrófonos de Blu Radio.

El pasado mes de julio, los dos exmiembros de las Farc enviaron una carta a Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, denunciando que desde “el viernes 6 de julio tropas especiales de contraguerrilla del Ejército, pertenecientes al Batallón 22 y de Alta Montaña, han desplegado sobre la región del Pato un operativo terrestre que no dudamos está dirigido a sabotear la marcha de la esperanza de paz”, dijeron.

En su momento, el ministro de defensa de ese entonces, Luis Carlos Villegas negó cualquier tipo de operaciones militares en la zona. “Sobre los drones que habrían sobrevolado en el espacio de Miravalle en Caquetá, el reporte que tengo del general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, es que en esa zona no hay ninguna limitación de sobrevuelos y se han registrado sobrevuelos de sísmica petrolera. Es decir, de empresas privadas que tiene aeronaves e inclusive de algunos drones o aparatos electrónicos de sísmica. Eso no es ilegal ni pone en riesgo a las Farc”, afirmó Villegas.

Sin embargo, Victoria Sandino insistió en que se han venido presentando situaciones irregulares desde la captura de alias Jesús Santrich, por lo que fue necesario que tanto Márquez como El Paisa abandonaran el espacio territorial de reincorporación. De igual modo, se indagó sobre las recientes comunicaciones que han tenido con los hombres, a lo que Sandino afirmó que no han tenido ningún tipo de contacto con ellos debido a que en el lugar en donde están no hay comunicación telefónica.

Finalmente, sobre la hipótesis de que Iván Márquez y El Paisa podrían estar en territorio venezolano, la senadora afirmó que solo se tratan de especulaciones y que ellos siguen siendo miembros activos del partido político.

(Fuente:Nodal)

