Colegio de Notarios de Lima celebra 50 años de creación con Jornada Académica Internacional

Notarios nacionales e internacionales participarán en la Jornada Académica “Problemática y Perspectivas del Notariado”, que el Colegio de Notarios de Lima (CNL) ha organizado con motivo del 50 aniversario de su creación institucional y por el Día del Notariado, que se celebra mundialmente cada 2 de octubre.

La cita académica se llevará a cabo los días 29 y 30 de setiembre del presente, en The Westin Lima Hotel & Convention Center.

La reunión contará con la presencia de los principales representantes del Notariado mundial: el Vicepdte. para América del Sur de la Unión Internacional del Notariado (UINL), Escribano Jorge Mateo (Argentina), el Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), Not. David Figueroa Márquez, el Pdte. del Colegio Notarial de Brasil, Not. Paulo Gaiger Ferreira, el Pdte. de la Federación Ecuatoriana de Notarios, Not. Carlos López Obando, la representante de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Not. Martha Cuartas Vanegas, y el Not. Luis Contreras Fuentes (Chile), entre otras personalidades. Anfitrión de la actividad será el Decano del CNL, Dr. Roque Díaz Delgado.

Al encuentro ha sido especialmente invitado el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Enrique Mendoza Ramírez.

La inauguración de la cita está programada para el viernes 29 de setiembre, a las 7:30 p.m. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del Dr. Roque Díaz Delgado, Decano del Colegio de Notarios de Lima (CNL)

DÍA: VIERNES 29 DE SETIEMBRE DE 2017

HORA: 7:30 P.M.

LUGAR: THE WESTIN LIMA HOTEL &

CONVENTION CENTER

SALONES LIMATAMBO 1 Y 2

Calle Las Begonias 450, San Isidro

