El código abierto lidera los últimos desarrollos del mundo digital

El individuo en el centro de la innovación

Mientras la tecnología se consagra como el mayor impulsor de los avances de la historia, la innovación constante es sólo posible gracias a las personas detrás de ella. El individuo, mediante la participación colaborativa, es quien encuentra nuevas soluciones para viejos problemas y convierte las ideas en realidad.

En el contexto de la cuarta revolución industrial, caracterizada por la convergencia de tecnologías digitales y físicas; se generan nuevos desafíos en los ecosistemas de TI, los negocios y la sociedad en general. Para hacer frente a estos cambios y aprovechar las posibilidades del desarrollo tecnológico, el camino se debe transitar de forma interconectada, uniendo las capacidades y la creatividad de los individuos. Las personas y las organizaciones deben encontrar nuevas maneras de trabajar juntas, dar lugar a nuevas maneras de innovar.

A medida que la transformación digital se acentúa, nos empuja hacia una nueva etapa que redefine los límites de la colaboración. Para dar respuesta a los desafíos actuales, el modelo de innovación constante de las comunidades de desarrolladores encuentra un rol fundamental, como la suma de individuos interactuando juntos en pro del bien común.

En esta lógica de la innovación, no podemos pedir a las personas que sean creativas y generen ideas continuamente, en su lugar, debemos crear las condiciones donde el poder del individuo pueda canalizarse a través de la colaboración. Esto implica acercar a personas de múltiples organizaciones y disciplinas para que trabajen juntas y se enriquezcan mutuamente. Esta sinergia se hace posible a través de plataformas abiertas. El open source propone que no hay una única y mejor solución para miles de personas, sino la mejor solución para miles de personas mediante el trabajo de todas ellas.

Al expandir los límites, el poder del individuo logra un mayor impacto. Somos conscientes de que las revoluciones no sólo suceden, requieren personas, individuos que trabajen para el futuro, deseando generar un cambio, y que digan: “el cambio no me pasa a mí, sino gracias a mí”. Estas personas no sólo trabajan en beneficio de las empresas de TI, sino para toda la comunidad.

(Por Luis Rodríguez Fon – Gerente General de Red Hat para Chile y Perú)

