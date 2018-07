CNM inició proceso para destituir y remover a dos consejeros

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acordó iniciar el proceso para destituir y remover a los consejeros Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera Ramos, el cual podría concluir con el retiro de ambos de este organismo.

Una denuncia de IDL Reporteros atribuye a ambos consejeros haber incurrido en presuntos actos indebidos en el ejercicio de su función, en base a audios en los cuales se les escucha pedir prebendas e influir en el nombramiento de magistrados.

Estas son las razones por la que el pleno el CNM tomó las medidas sancionadoras.

Julio Gutiérrez Pebe

El consejero Gutiérrez Pebe es integrante de la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento de Magistrados del CNM. El pleno de este organismo aprobó iniciarle un proceso de vacancia, el cual concluirá en un plazo de cinco días hábiles.

Según los audios difundidos por IDL Reporteros, Gutiérrez Pebe le informa al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, que ha cumplido “su encargo” de favorecer a un postulante a fiscal adjunto en Puno, en un examen de nombramiento.

“Si tú supieras lo que he hecho Walter. Me he tumbado a la segunda, hermano. Y era una titular. Yo era el ponente de la segunda y le saqué el alma hermano, sino cómo justificaba que el tercero suba a segundo”, dice.

A cambio de este pedido, Gutiérrez Pebe le pide a Ríos que intervenga en un proceso judicial vinculado a Enapu en el cual, según menciona, tiene relación su esposa. El presidente de la Corte Superior del Callao asiente a su pedido y señala que indagar el estado de este caso.

“Estamos acá para apoyarnos y estamos tratando de hacer lo mejor posible las casas, así que ni hablar mi hermano”, concluye Gutiérrez Pebe.

Si el proceso de vacancia de este consejero concluye aprobando la sanción, Gutiérrez Pebe será reemplazado por el consejero accesitario.

Remoción de Iván Noguera

Iván Noguera Ramos, en tanto, es integrante de la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios del CNM. El pleno de este organismo acordó iniciarle un procedimiento de remoción que irá al Congreso de la República para determinar si incurrió en falta grave, causal de la remoción en el cargo.

En los audios de IDL Reporteros, el consejero Noguera dialoga con Walter Ríos, a quien le pide que, en su condición del presidente de la Corte Superior del Callao, firme un convenio con la Universidad Telesup, donde su esposa es Decana de la Facultad de Derecho.

“Un convenio, así nomás, de prácticas preprofesionales que nunca se ejecute, porque de repente no tienes interés, pero lo que ella necesita es tener más convenios. ¿Puedes hacer eso?”, pregunta.

Walter Ríos acepta el pedido.

(Fuente: Andina)

