Claudia Medina presentará show “From Peru to the World”, en Cocodrilo Verde

Cargada de éxitos musicales, la peruana Claudia Medina, saxofonista de la prestigiosa universidad Berklee College of Music de Boston, regresó al Perú para presentar su show: “From Peru to the World”, (de Perú para el mundo), el cual ofreció en escenarios de EE.UU. y Colombia.

El espectáculo musical ha causado gran impacto en tierras extranjeras; ahora en Lima realizará un concierto en el que interpretará lo mejor de sus composiciones y arreglos musicales, fusionando el jazz con ritmos afroperuanos. Ella estará el miércoles 29 de mayo en el Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores) a las 9:30 pm.

En esta fecha Claudia estará acompañada por artistas de excelente nivel como Mónica Dueñas (cantante de Perú Negro y el Musical “Todos Vuelven”), Santiago “Coco” Linares (fundador de Mammayé), Abel García (saxofonista de Eva Ayllon, Hugo Alcázar (baterista peruano) y Mónica Gastelumendi (directora del coro Arpegio).

Por otro lado, la saxofonista viene preparando un proyecto que será de talla mundial. Ella junto a Katherine Flores, fundadora de la marca “De Pisco Madre”, decidieron difundir la exportación y revaloración de nuestra bebida bandera de una manera muy original, mediante la música.

Es así que, en compañía de un gran equipo, ambas están creando un tema especial dedicado al pisco, siempre con los arreglos y estilo inconfundible de Claudia. Esta canción será lanzada en el mes patrio en nuestro país y será llevada Europa durante el mes de noviembre en las grandes giras y eventos que la artista realizará, en donde el pisco peruano será el gran protagonista por su sabor y calidad gracias a la cata que hará “De Pisco Madre”.

“Hoy en día, el pisco es nuestra bebida bandera y un producto de exportación no tradicional muy importante, pues lo importante es que lo consumimos y tenemos la dicha de que es nuestro”, manifiesta Katherine Flores.